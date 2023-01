BBB 23: Giovanna não lida bem com informações e grita dentro da Casa de Vidro

Com um pouco mais de 24 horas do início da Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23", a situação chegou ao extremo para a participante Giovanna Leão e ela teve uma espécie de surto dentro do confinamento na tarde desta quarta-feira (11).

Assim que foi divulgada a lista dos participantes da atração, alguns internautas encontraram tweets antigos da empresária, nos quais ela discutia com outro usuário da rede e o chamava de "macaco". Quando Giovanna soube que estava sendo acusada de racismo, ela começou a chorar e se defendeu.

Em meio a essas informações que chegam a ela através do publico, a jovem explodiu com raiva e começou a gritar dentro da Casa de Vidro. "Dois dias, cara***. Vamo, por**. Chega desse cara***, chega dessa por**. Tô sendo legal, tô sendo boazinha. Vai tomar no c*, por**", disparou ela, enquanto chegava perto do vidro e falava com a plateia.

Os demais participantes que dividem o local com Giovanna ficaram surpresos com a atitude repentina dela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)