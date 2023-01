BBB 23: Fred Nicácio chama Gil do Vigor de 'bicha caricata' e ex-BBB responde

O participante do BBB 23, Fred Nicácio, chamou o economista e ex-BBB Gil do Vigor, participante da edição de 2021, de "bicha caricata". No Twitter, Gil rebateu a declaração do brother: "me resumir a uma bicha caricata, meu FURICO.É cada uma que dá duas!", reclamou.

Fred Nicácio disse a expressão após a vitória de Bruna Griphao e Larissa na Prova do Líder. O médico reuniu outros brothers para articular estratégias. Durante a conversa, o enfermeiro Cezar afirmou que o participante Bruno, também chamado de Gaga, por seu amor pela cantora estadunidenese, não tem chances de ser eliminado pelo público. Nicácio concordou e o comparou com Gil do Vigor.

"Ele é uma pessoa que é muito extrovertida, brincalhona e toda hora o Tadeu puxa ele pra falar alguma resenha. A galera de fora gosta disso. Ele é um cara que volta", disse Cezar sobre Bruno. Fred comentou. "Gente, pensa que o Gaga é o Gil do Vigor. Ali ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso", completou.