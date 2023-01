BBB 23: Famosos declaram torcida para paraense Paula Freitas na Casa de Vidro

A Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23" mal começou e já está dando o que falar. A estreia da atração do reality aconteceu na manhã desta terça-feira (10) e muitas celebridades já declararam as suas torcidas para os participantes, entre eles a paraense Paula Freitas.

A paraense Paula Freitas, os paulistas Gabriel e Giovanna e o cuiabano Manoel estão disputando as duas vagas para entrar no programa que estreia na próxima segunda-feira (16).

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas, a dançarina e ex-sister Brunna Gonçalves, a ex-BBB Lumena e outros foram os famosos que já declararam que estão torcendo pela entrada da paraense.

Luísa Sonza também disse que está torcendo para Paula e Manoel, que, na ocasião, ela chamou pelo nome do personagem da série americana "Modern Family", devido a semelhança dos dois.

A influenciadora Pequena Lo também comentou sobre suas preferências.

Felipe Neto compartilhou algumas notícias sobre a parense e disse que torcerá por ela também.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)