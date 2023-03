BBB 23: enquete UOL prevê sister eliminada com maior rejeição da edição

No nono paredão do BBB 23, a berlinda tem Cezar Black, Domitila Barros, Ricardo "Alface" e Larissa. Cezar foi a indicação do líder da semana Guimê. Larissa foi a mais votada da casa junto a Marvvila - que se livrou na prova Bate e Volta - e puxou Ricardo "Alface" para a berlinda. Já Domitila foi ao paredão após ser desclassificada na dinâmica do Quarto Branco. Saiba quem deve ser eliminado, segundo a parcial da enquete da UOL.

O resultado da votação só sai na próxima terça-feira (14), mas, horas depois do paredão ser confirmado, parciais das principais enquetes do BBB 23 já mostram qual direcionamento a nona berlinda da edição pode seguir. Lembrando que as votações expressas nas enquetes não têm influência sobre o resultado do programa da TV Globo.

Enquete BBB UOL: quem será o eliminado no 8º paredão?

Uma das principais enquetes sobre o BBB é organizada pela UOL. A pesquisa do site já chegou a mobilizar milhões de internautas, que, mesmo que o resultado não influencie no jogo, votam na enquete. Nas primeiras horas após o paredão ser formado, por volta de 03h20, desta segunda (13), quase 52 mil votos já haviam sido registrados na sondagem.

Na parcial, Larissa aparece como a mais cotada para a eliminação, com índice de rejeição recorde: 74,48%. O percentual supera até o mesmo o da então mais rejeitada, a paraense Paula Freitas, eliminada no quarto paredão, com 72,5%. Muito atrás, com apenas 17,53% está Ricardo "Alface", que protagonizou embates com o grupo da personal trainer e Fred. Domitila e Cezar aparecem em 3º e 4º lugar, respectivamente, com 6,14% e 1,85%.

Larissa: 74,48%

Ricardo "Alface": 17,53%

Domitila Barros: 6,14%

Cezar Black: 1,85%

Apesar disso, nem sempre o resultado da Enquete BBB UOL é certeiro. Na votação que deu à paraense Paula Freitas o acesso ao BBB 23, por exemplo, na Casa de Vidro, a pesquisa do site indicava que Manoel Vicente e Giovana Leão seriam os escolhidos do público - na prática, o resultado se mostrou completamente diferente, com Paula e Gabriel Fop entrando na casa.

Já no segundo paredão do BBB 23, que eliminou Fop com 53,3%, a enquete mostrava que Domitila daria adeus ao reality. No quarto paredão, que eliminou Paula, a pesquisa da UOL indicava a saída de Bruno. No quinto paredão, Cristian deixou o programa mesmo com a sondagem do site apontando “Alface” como eliminado. Já no oitavo paredão, a enquete apontava Sarah Aline como eliminada no lugar de Key Alves.

O canal oficial de votação do BBB 23, que define os rumos do jogo, é o site Gshow.