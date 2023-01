BBB 23: Confinada no reality, Larissa Santos não sabe que avô morreu

A participante do grupo Pipoca, do "Big Brother Brasil 23", Larissa Santos perdeu o avô paterno no sábado (14). Como a professora de educação física está confinada para o programa que começará nesta segunda-feira (16), ela provavelmente só saberá a notícia quando deixar o confinamento.

De acordo com a equipe da participante, a jovem conseguiu se despedir do familiar antes de ir para o Rio de Janeiro.

“Com enorme pesar viemos comunicar que o avô paterno da Lari, que estava com problemas de saúde há alguns meses, faleceu nessa tarde de sábado (14/1). Consciente de que ele estava com complicações sérias de saúde, Lari teve um momento especial com o avô. Vamos desejar muita força para toda a família nesse momento. Neste dia triste, estaremos respeitando o luto da família”, diz o comunicado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)