BBB 23 começou: veja o cronograma da atração

Para os BBB maníacos hoje, 10, já é um dia de alerta! A Casa de Vidro começa, como contou Boninho em seu perfil no Instagram.

Com um cronograma divulgado, a Casa de Vidro vai durar dois dias, hoje e amanhã, 11. Além da atração ser antes do programa, pela primeira vez, já que em anos anteriores sempre foi quando o BBB já tinha começado. Para este ano teremos mais novidades: transmissão 24 horas na Globoplay e pelo pay per view.

“A dinâmica é super simples. Vamos ter que escolher um casal, uma dupla. É um gostinho do que está por vir", disse Boninho no Instagram.

A Casa de Vidro está instalada no Via Parque Shopping, na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os detalhes da dinâmica foram explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt, no intervalo da novela ‘Travessia’ ontem, 09.

Na quinta-feira, 12, é o Big Day, dia em que a lista dos participantes é revelada. É claro que existe a expectativa: teremos paraense esse ano no BBB?

Os fãs locais já fazem sua aposta, já que o último paraense a entrar no reality foi Hadson Nery há três anos. “Já está mais que na hora de um paraense retornar ao programa. Ao longo das 22 edições do Big Brother, pelo que lembro, tivemos apenas cinco paraenses no reality. Precisamos de mais representantes da região norte, o que permite mostrar a diversidade do nosso Brasil e a presença da cultura paraense”, contou Adriana Pereira, fã do programa.

Entre muitas especulações que rolam, os perfis de fofocas paraenses no Instagram, afirmam que teremos um paraense na casa mais vigiada do país, e o nome dele já rola nas conversas sobre o programa. Existem também nomes de influenciadores que chegaram bem próximo de entrar no BBB 23. Porém, não se sabe até onde isso é verdade.

Por falar em influenciadores, na sexta-feira, 13, alguns dos mais conhecidos do Brasil vão nos Estúdios Globo, conhecer onde será o programa, a nova decoração e alguns detalhes da casa. Tudo será mostrado nos perfis dos próprios influenciadores.

Na segunda-feira, 16, finalmente começa o Big Brother Brasil 23 oficialmente.

“Espero que a escolha paraense, para representar nosso Estado, mostre a essência de todo paraense: acolhedor, divertido e expressivo. Que seja uma pessoa que leve e fale das características da nossa região para o programa que mesmo as pessoas que não gostam de assistir, acabam consumindo os conteúdos seja pelas redes sociais, jornais ou programas de tv. Mostrar o lado cultural e encantador de nossa região, atrai uma audiência para nosso Pará que é tão rico com belezas exuberantes e que merecem ser valorizadas”, pede Adriana.