BBB 23: Após Amanda dizer que está solteira, ex-sogra publica foto dela com o ex

Desde a última quarta-feira (18), o nome de Amanda Meirelles do "Big Brother Brasil 23" tem sido bastante comentado nas redes sociais, principalmente depois de surgirem suposições de que a participante do grupo Pipoca teria mentido sobre o seu status de relacionemto para a produção do programa.

Amanda entrou no confinamento dizendo que está solteira, mas o o jornalista Muka divulgou uma informação de que uma sister teria feito um acordo com o namorado para participar do jogo como solteira. O colunista Leo Dias confirmou a informação e disse que a suposta participante era Meirelles. Após isso, Josy Weiber, que, até então, seria a sogra da participante publicou diversos registros do filho, o ortopedista Felipe Weiber, e da nora juntos.

Desde então, muitos acreditaram que Amanda teria, de fato, mentido para todos, até que o perfil da participante nas redes sociais publicou uma nota esclarecendo a situação. Segundo a equipe, a médica está realmente solteira.

"Viemos por meio desta, reforçar a informação de que a participante do 'BBB 23', Amanda Meirelles, está solteira. Com o intuito claro de prejudicar a nossa sister no jogo, algumas pessoas divulgaram inverdades a respeito dela, mas ela inclusive já detalhou os motivos do término do relacionamento para os colegas de confinamento", disse o comunicado.

Também foram publicados alguns vídeos da participante dentro do confinamento esclarecendo essa informação. Em uma conversa com outros brothers, Amanda contou que o relacionamento chegou ao fim após traições do ex.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)