BBB 23: Aline Wirley já ganhou reality show e vive casamento aberto com ator

Aline Wirley está confirmada no Camarote do Big Brother Brasil 23. A cantora de 41 anos ficou conhecida após vencer o reality Popstars (2002), do SBT, que deu origem à banda Rouge. Ela é casada com o ator Igor Rickli, com quem mantém um relacionamento aberto. Os dois se consideram bissexuais.

"Gosto de gente, gosto de viver, gosto de ser feliz, de tomar bons drinks, dar risada, de dançar", disse ela em entrevista recente para a Rede Globo. A cantora afirmou ainda que se irrita com facilidade quando é julgada por olhares indiscretos. "Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge”, desabafou ela, que participou também da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, sob a fantasia de caranguejo.