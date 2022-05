Barcarena empossa membros da Academia Municipal de Letras

O município de Barcarena empossou no último sábado, 14, os membros da Academia de Letras, após três anos de mobilização de escritores, poetas e jornalistas do município. A academia é a 26ª fundada no Pará para incentivar e promover a educação, cultura e literatura local.

A solenidade ocorreu na sede do município, onde o presidente da Federação das Academias de Letras do Pará, Franciorlis Viana, empossou a 1ª Diretoria-Executiva da Academia Barcarenense de Letras (Abarcle). “Uma honra estar aqui para empossar mais uma Academia que vai atuar a serviço da sociedade, que vai servir o povo barcarenense. Juntos, vamos fortalecer o circuito literário paraense”, destacou Viana.

Em seguida, foi empossado o primeiro presidente da Abarcle, o professor, historiador e poeta Hélio Santos, que, junto com a vice-presidente, professora e escritora Aldenora Cravo, outorgaram os membros titulares da instituição.

“A Academia é um sonho coletivo, por isso se materializou, além de ter uma potencialidade de elevar Barcarena em todos os aspectos econômicos e sociais. Uma honra estar aqui em dividir isso com vocês, a quem sou grande fã”, discursou emocionado.

