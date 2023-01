Banda paraense Aeroplano lança novo single autoral

Tem novidade para os amantes de rock da capital paraense! A banda de rock autoral paraense Aeroplano lançou na terça-feira (10), o single "Clara", em todas as plataformas digitais de música. Composta por Eric Alvarenga (vocal, guitarra e banjo), Raniery Pontes (bateria), Alessandro Bacchini (guitarra) e Raoni Joseph (baixo), a banda aposta em uma sincronia de indie rock, mpb e jazz. O novo lançamento vem após seis anos de pausa da banda em relação a novas composições. Mas os fãs já podem se preparar para novidades ao longo do ano.

Segundo o vocalista da banda, Eric Alvarenga, “’Clara’ é nossa primeira composição autoral com a formação mais recente e encerra um hiato de seis anos sem lançar músicas novas, que vinha desde 2017 com a distribuição do nosso último disco ‘Animal Sensacional’. É a primeira música que lançamos trazendo o banjo de carimbó como um dos instrumentos base da canção. Acreditamos que ele traz algo de diferente para as nossas músicas, por ser um elemento muito próprio da cultura do nosso estado e ainda pouco explorado no meio do rock”, explicou.

A nova composição foi gravada nos meses de outubro e novembro de 2022 no estúdio Hey Ho em Belém, com gravação, mixagem e masterização de Ivan Jangoux e produção musical feita em conjunto com a banda. Vale destacar também que a arte do single foi feita pelo próprio vocalista Eric Alvarenga e as fotos pelo João Victor Estácio. Além de “Clara”, a banda prepara mais uma música nova para o mês de março e um disco novo até o final do ano de 2023.

Com participações em alguns dos principais festivais do Norte e Nordeste como Se Rasgum (Pará), Quebramar (Amapá), III Festival Amazonas Rock (Amazonas), Dosol (Rio Grande do Norte), a banda existe desde 2005 e já teve passagens de grandes músicos paraenses como Camillo Royale, Netto Batera, Helder Herrera e Murilo Dantas. Além disso, os fãs puderam assistir o videoclipe de “Estou bem mesmo sem você”, passando na programação normal da MTV.