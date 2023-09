Banda internacional Double You realiza show comemorativo em Castanhal

A banda internacional Double You, símbolo da música eletrônica das festas dos anos 90, estará na cidade de Castanhal nesta sexta-feira, 29. O repertório da apresentação é composto de sucessos de sua trajetória. O show será às 21h, ao vivo na cidade modelo. direto do Parque de Exposições de Castanhal,. Estarão presentes também as atrações Gramofolk, DJ Fábio Miranda, Eletronics e Luigy.

Gino, integrante da banda, destaca o prazer que sente ao voltar a tocar em território paraense. "É sempre um prazer imenso retornar ao Pará É um estado muito acolhedor e conhecido por isto realmente. Estávamos com saudades disto, e agora tocar em Castanhal promete ser mais uma grande experiência pra todos nós. Vai ser uma festa linda e inesquecível", convida.

De acordo com os conhecedores do gênero, o grupo é dono de grandes clássicos da música eletrônica mundial. A Double You vai trazer no seu show de Castanhal sucessos como: "Please Don't Go"; "Looking At My Girl"; "Run To Me"; "She's Beautiful" e "Who's Fooling Who", a banda que é liderada pelo vocalista britânico William Naraine, ganhou projeção global no início dos anos 1990, vendendo mais de 12 milhões de discos no mundo todo, e acumulando 14 músicas autorais sendo temas de novelas brasileiras (o artista internacional com mais presença neste quesito).

Em 1992, com o sucesso de "Please Don't Go", tocando no mundo todo, a Double You embarcou em uma turnê global, se apresentando em mais de 50 países em menos de 1 ano. No ano de 1993, foi a sua primeira apresentação no Brasil, onde dois anos mais tarde o músico e produtor brasileiro Gino Martini, passou a integrar a banda, junto do também brasileiro William.

Ao participarem pela primeira vez do carnaval de Salvador (BA) em 2008, a banda repercutiu internacionalmente pelo sucesso que ocorreu no evento, levando-os nos anos seguintes a grandes parcerias musicais como ao lado do DJ David Guetta e Tiesto, recolocando o grupo nas paradas de sucesso mundiais.

Três décadas de carreira

No ano de 2023, a banda está comemorando 30 anos de carreira, dando início a uma nova era apresentando a turnê "Memories”. A temporada de apresentações revisita toda a história discográfica da banda e suas principais influências musicais. Pelo conjunto da trajetória, de acordo com a banda, o show de Castanhal na próxima sexta-feira deve ser memorável.

Para participar do show da banda Double You, o público de Castanhal e região pode comprar seus ingressos nas lojas Macêdo Musical, Ótica Diniz Castanhal e no site seustickets.com.br.

Serviço: Banda internacional Double You, realiza show “Memories”, comemorativo aos 30 anos da banda.

Data:29 de setembro

Hora: 21h

Local: Parque de Exposições de Castanhal.