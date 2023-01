Belém faz 407 anos: Banda Fruto Sensual faz apresentação especial para aniversário

Referência da música paraense, a banda Fruto Sensual se prepara para agitar a praça de alimentação do Parque Shopping Belém em comemoração ao aniversário da cidade. O show gratuito acontecerá no próximo sábado, 14, e promete ser um dos destaques da programação que comemora os 407 anos da capital Paraense.

As “marcantes”, como são popularmente chamadas as músicas regionais, fazem parte do repertório da banda que tem Valéria Paiva como vocalista. Sucessos como “Está no Ar” e “Príncipe Negro”, não podem faltar, entregando ao público uma apresentação cheia de energia.

Lidiane Melo, gerente de marketing do Parque Shopping, promete uma apresentação com a cara de Belém. “Convidamos a todos para se juntarem nessa comemoração e curtir essa noite animada que será de muita música e celebração pelo aniversário de Belém”.

A programação inicia às 19h, na praça de alimentação do shopping, que fica no segundo piso do empreendimento.

Agende-se

Show da Banda Fruto Sensual

Onde: Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Horário: 19h

Entrada gratuita