Band anuncia para janeiro de 2022 a estreia do Faustão

A Band divulgou nesta terça-feira (27) a estreia do Faustão na emissora. "A Band confirma para janeiro a estreia de Fausto Silva em sua programação. Toda a produção do programa será feita nos estúdios da emissora em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração", afirmou a emissora, em nota enviada ao UOL.

Desde sua saída, o apresentador tem sido relembrado pelos telespectadores e virado alvo de memes na internet. Na última quinta-feira (22), a Rede Globo definiu as datas de estreias das novas atrações no final de semana. Tiago Leifert apresenta a "Super Dança dos Famosos" até agosto, e Luciano Huck vai comandar um programa com o mesmo nome do que era apresentado por Faustão a partir do dia 5 de setembro, "num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro", segundo a Globo.