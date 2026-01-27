Bafta: Brasil é indicado em 4 categorias. Por que o prêmio é importante para O Agente Secreto?
Considerado o principal prêmio do cinema britânico, o Bafta anunciou nesta terça-feira, 27, os indicados de sua edição de 2026. Mais do que um reconhecimento europeu, a premiação funciona como um dos termômetros mais relevantes da temporada internacional de prêmios, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar. É nesse contexto que O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, se destaca.
O longa de Kleber Mendonça marca presença duas vezes na disputa, com indicações a Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. Além disso, o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, concorre na categoria Melhor Documentário.
Já a quarta indicação brasileira aparece em uma categoria técnica, o fotógrafo Adolpho Veloso disputa o Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. Com isso, o Brasil amplia sua presença na premiação, figurando tanto entre as categorias principais quanto nas técnicas.
Bafta como termômetro para o Oscar
A importância do Bafta cresce ainda mais quando observada sua relação histórica com o Academy Awards. Entre 1995 e 2025, as duas premiações escolheram o mesmo vencedor na categoria de filme internacional em 13 ocasiões, cerca de 43% de coincidência. Nos últimos anos, essa convergência se intensificou, com seis vitórias consecutivas iguais entre 2019 e 2024.
Nos Estados Unidos, O Agente Secreto já garantiu quatro indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Escalação de Elenco. Um bom desempenho no Bafta pode ampliar ainda mais sua visibilidade e fortalecer sua campanha junto aos votantes da Academia.
Como funciona a escolha dos vencedores
A definição dos premiados ocorre em três etapas. Primeiro, um júri especializado seleciona as pré-listas. Em seguida, os membros do Bafta votam para definir os indicados finais. Por fim, uma nova votação escolhe os vencedores. A cerimônia de entrega está marcada para 22 de fevereiro, em Londres.
Para O Agente Secreto, o anúncio dos indicados desta terça-feira, 27, representa mais do que uma etapa da temporada de prêmios, é um movimento estratégico em uma campanha internacional que já se consolida como uma das mais expressivas do cinema brasileiro nos últimos anos.
Conheça os indicados ao Bafta 2026:
Melhor Filme
- Hamnet - Marty Supreme - Uma Batalha Após a Outra - Valor Sentimental - Pecadores
Melhor Filme Britânico
- Extermínio: A Evolução - The Ballad of Wallis Island - Bridget Jones: Louca Pelo Garoto - Morra, Amor - H is for Hawk - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - I Swear - Mr. Burton - Pillion - Steve
Melhor Filme de animação
- Elio - Little Amélie - Zootopia 2
Melhor Filme Infantil ou Familiar
- Arco - Boong - Lilo & Stitch - Zootopia 2
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
- O Agente Secreto - Sirat - Valor Sentimental - Foi Apenas Um Acidente - A Voz de Hind Rajab
Melhor Direção
- Yorgos Lanthimos, por Bugonia - Chloé Zhao, por Hamnet: A Vida Antes Hamlet - Josh Safdie, por Marty Supreme - Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra - Joachim Trier, por Valor Sentimental - Ryan Coogler, por Pecadores
Melhor Atriz
- Jessie Buckley (Hamnet) - Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria) - Kate Hudson (Song Sung Blue: Um Sonho a Dois) - Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra) - Renate Reinsve (Valor Sentimental) - Emma Stone (Bugonia)
Melhor Ator
- Robert Aramayo (I Swear) - Timothée Chalamet (Marty Supreme) - Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) - Ethan Hawke (Blue Moon) - Michael B. Jordan (Pecadores) - Jesse Plemons (Bugonia)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Odessa AZion (Marty Supreme) - Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) - Wunmi Mosaku (Sinners) - Carey Mulligan (The ballad of Wallis Island) - Teyana Taylor (One battle after another)
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra) - Jacob Elordi (Frankenstein) - Paul Mescal, (Hamnet) - Peter Mullan (I Swear) - Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra) - Stellan Skarsgard (Valor Sentimental)
Melhor Roteiro Original
- I Swaer - Marty Supreme - O Agente Secreto - Valor Sentimental - Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia - Hamnet - One Battle after another - The ballad of Wallis Island - Pillion
Melhor Fotografia
- Frankenstein - Marty Supreme - Uma Batalha Após a Outra - Pecadores - Sonhos de Trem
Melhor Figurino
- Hamnet - Frankenstein - Marty Supreme - Sinners - Wicked: For good
Melhor Elenco
- I Swear - Marty Supreme - Uma Batalha Após a Outra - Valor Sentimental - Pecadores
Melhor Edição
- F1: O Filme - Casa de Dinamite - Marty Supreme - Uma Batalha Após a Outra - Pecadores
Melhor Cabelo & Maquiagem
- Frankenstein - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - Marty Supreme - Pecadores - Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia - Frankenstein - Hamnet: A Vida Antes de Hamley - Uma Batalha Após a Outra - Pecadores
Melhor Design de Produção
- Frankenstein - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - Marty Supreme - Uma Batalha Após a Outra - Pecadores
Melhores Efeitos Especiais
- Avatar - Frankenstein - F1 - Como treinar seu dragão - The lost bus
Melhor Som
- F1: O Filme - Frankenstein - Uma Batalha Após a Outra - Pecadores - Tempo de Guerra
Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor
- The Ceremony - My Fathers Shadow - Pillion - A Want In Her - Wasteman
Melhor Longa-Metragem de Animação
- Elio - Little Amélie - Zootopia 2
Melhor Documentário - longa-metragem
- 2000 Meters To Andriivka - Apocalipse nos Trópicos - Cover-Up - Mr Nobody Against Putin - A Vizinha Perfeita
Melhor Curta Britânico
- Magid / Zafar - Nostalgie - Terence - This Is Endometriosis - Welcome Home Freckles
Melhor Curta Britânico de Animação
- Cardboard - Solstice - Two Black Boys in Paradise - Estrela em Ascensão - Robert Aramayo - Miles Caton - Chase Infiniti - Archie Madekwe - Posy Sterling
