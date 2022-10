Morre atriz indígena que fez história no Oscar, Sacheen Littlefeather, aos 75 anos

Neste domingo, 2, a atriz e ativista Sacheen Littlefeather morreu, aos 75 anos, na cidade de Novato, no norte da Califórnia (EUA), rodeada por seus entes queridos. A artista causou uma grande comoção no Oscar de 1973, quando discursou contra a representação indígena de Hollywood.

Em junho deste ano, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, se reconciliou com Littlefeather pela forma que a tratou no início da década de 70, e organizou uma celebração em sua homenagem há apenas duas semanas.

A atriz divulgou em 2018 que havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio 4, com metástase.

Em sua presença no Oscar de 1973, Littlefeather subiu ao palco como representante enviada por Marlon Brando para receber o prêmio que ele ganhou pelo trabalho em "O Poderoso Chefão" (1972). No momento, ela leu uma mensagem de Bran na qual criticava, entre outras coisas, os estereótipos nativos americanos perpetuados pela indústria do entretenimento. "Quando vocês nos estereotipam, vocês nos desumanizam", ela apontou, entre ondas de vaias e aplausos.

Naquele momento, John Wayne, que estava nos bastidores, precisou ser segurado por seis seguranças para não invadir o palco e comprar briga com a jovem indígena.

Foi o primeiro discurso político num Oscar, e a única vez que o troféu foi recusado pelo vencedor. A situação causou indignação e foi considerada uma brincadeira de mau gosto na época. Inclusive, durante algum tempo, o feito foi reduzido a uma pegadinha de Marlon Brando. O desdém foi potencializado quando veio à tona que Sacheen Littlefeather era uma atriz.

Sacheen Littlefeather era uma atriz apache legítima, que atuou em "O Julgamento de Billy Jack" e "A Volta dos Bravos", mas após seu discurso histórico perdeu o registro do sindicato e precisou abandonar a profissão.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)