Atriz brasileira está em elenco de 'Daisy Jones & The Six'; conheça Nabiyah Be

Para alegria dos fãs, a série "Daisy Jones & The Six" lançou na última sexta-feira (3), no Prime Video. A produção conta com diversos nomes conhecidos como o ator Sam Clafim, a neta de Elvis Presley, Riley Keough e a atriz brasilo-jamaicana Nabiyah Be.

A produção original da plataforma de streaming é uma adaptação do livro da escritora Taylor Jenkins Reid. Na trama, Nabiyah interpreta a cantora Simone, que é amiga da personagem principal Daisy Jones.

A atriz nasceu em Salvador, na Bahia, em 1992, é filha do cantor de reggae jamaicano Jimmy Cliff e da psicóloga baiana Sônia Gomes. Os pais dela foram apresentados pela cantora Margareth Menezes.

Enquanto morou na capital baiana, Nabiyah Be foi vizinha de Daniela Mercury. Em entrevista à Globo, a atriz contou que passou a infância viajando. “Dos 7 aos 11 anos, sempre que eu estava de férias ou tinha um tempo livre, praticamente morava no ônibus de turnê com meu pai. Foi uma maneira de manter a família junta”, disse.

Além de atuar, a artista também canta e e já se apresentou com Daniela e Margareth. O último show solo dela foi em 2010, no Pelourinho.

Nabiyah também já participou de outra produção famosa como "Pantera Negra". No longa, ela deu a vida a Linda, e fez par romântico com Killmonger, vivido por Michael B. Jordan.

Com apenas três episódios, por enquanto, "Daisy Jones & The Six" tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente entre os fãs que já leram o livro. Em seu perfil no Instagram, a baiana publica vídeos interagindo com os colegas de elenco, incluindo a atriz Camila Morrone. No vídeo, a baiana falou em português e a americana mandou um recado para o Brasil.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)

