Atores de Chocolate com Pimenta se casaram após grande paixão nos bastidores

Para quem não sabe, não foi apenas o grande amor de Ana Francisca e Danilo que marcou a novela Chocolate com Pimenta, da TV Globo. Mas também, pelo matrimônio na vida real dos atores Maria Maya e Ernani Moraes. Intérpretes de Lili e do delegado Terêncio, os dois se conheceram nos bastidores da novela das 18h e acabaram vivendo uma paixão avassaladora. O romance entre os dois foi tão intenso, que eles logo decidiram se casar.

Na época, Maria, que também é conhecida como filha do diretor de teatro Wolf Maya, tinha apenas 22 anos de idade. Enquanto Ernane, tinha 46 anos. Com 25 anos de diferença, eles celebraram o casamento em meio a finalização das gravações. Porém, apesar do grande amor entre os artistas, o romance durou apenas cinco anos e foi finalizado em 2008.

Maria Maya e Ernani Moraes (Foto TV Globo)

