Ator Flávio Silvino surge em foto e mãe recorda acidente grave do artista

O ator Flávio Silvino entrou para a história da televisão brasileira por três motivos: ficou famoso por sua carreira na juventude, em novelas como "Vamp"; sofreu um grave acidente em 1993, mas voltou a atuar em uma novela de sucesso de Manoel Carlos, em 2000; Laços de Família.

Ultimamente, aos 52 anos, Flávio Silvino tem reaparecido em imagens nas redes sociais. Em entrevista, Diva Plácido, a mãe do artista, relembrou o acidente grave que o vitimou.

"Tive uma premonição. Ainda era casada com o meu segundo marido. E lembro que acordei aos prantos, gritando: 'meu filho, não vai embora!' Tinha visto a morte do João. Ele tinha nove anos na época. Logo depois recebemos uma ligação a cobrar, era do hospital de Araruama. Fiquei desesperada. Eu gritava, pedia para Deus salvar meu filho. Foi muito triste, mas teve um final feliz", afirma.

A mãe considera ainda que Flávio “se entregou” muito nos últimos anos. “"Ele já estava em depressão. Mas como mãe dele, falei: vai sair, pegar um sol. O cara queria ver a vida. Me deu uma louca: desci e disse: 'sei como curar meu filho'. Então ele agora sempre toma vinte minutos de sol na rua, bebe uma água de coco e volta", descreve.

Flávio teve danos cerebrais após o acidente e chegou a ficar em coma por quase quatro meses. "No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo. A melhor amiga dele sumiu. No início, a gente sente. Mas depois a vida segue”, completa Diva Plácido.