Ator de Vingadores, Jeremy Renner recebe alta hospitalar após grave acidente

Uma boa notícia para os fãs do Gavião Arqueiro, de "Os Vingadores"! O ator Jeremy Renner, de 52 anos, recebeu alta hospitalar após sofrer um grave acidente no dia do Ano Novo. Ele disse nas redes sociais que estava assistindo um episódio da série "Mayor of Kingstown" com a família em casa, nesta terça-feira (17). "Apesar da minha névoa mental em recuperação, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", escreveu Jeremy no Twitter.

O ator ficou ferido gravemente ao tentar abrir caminho com uma máquina de remover neve em sua casa em Lake Tahoe, em Nevada. O artista tentou ajudar um motorista com um carro encalhado, mas acabou atropelado pela máquina. "Ele estava ajudando alguém preso na neve. Ele está sempre ajudando os outros', disse a esposa do ator

O representante de Renner disse, em entrevista para a revista People na época que ele sofreu trauma torácico e lesões ortopédicas. Um ferimento grave em uma das pernas causou grande perda de sangue, mas um vizinho médico conseguiu colocar um torniquete até a chegada dos paramédicos. Ele foi levado em uma ambulância aérea para um hospital próximo, onde passou por duas cirurgias e ficou internado por 17 dias.