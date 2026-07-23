Ator de 'A Odisseia' revela que ficou 14 horas por dia sem enxergar durante as filmagens

O ator John Leguizamo revelou que vivenciou a cegueira temporária por horas a fio para interpretar o personagem Eumeu no filme "A Odisseia", de Christopher Nolan. Sua dedicação ao papel exigiu um método de preparação intenso, afetando sua rotina no set e fora dele.

Para dar vida ao papel de Eumeu, um personagem cego, Leguizamo utilizou lentes de contato especiais que bloqueavam sua visão durante 12 a 14 horas diárias nas gravações. A limitação física foi tão severa que ele precisou de auxílio constante da equipe para tarefas básicas como se locomover, comer e usar o banheiro.

A experiência transformou completamente seu cotidiano, impossibilitando atividades simples. O ator não conseguia ver o celular, ler ou fazer ligações. Ele destacou a dependência da equipe para todas as suas necessidades durante o processo de filmagem.

Impacto emocional da cegueira temporária

Além dos desafios físicos, a vivência também gerou impacto emocional. Leguizamo relatou que os momentos de solidão o levavam a longos períodos de reflexão. O ator descreveu a situação como estar imerso nos próprios pensamentos, uma condição que ele considerou "perigosa".

A abordagem de atuação de Leguizamo

A dedicação de John Leguizamo ao personagem Eumeu se estendeu além do uso das lentes. Ele adota uma abordagem próxima ao method acting, técnica onde o ator vivencia experiências similares às do personagem para construir a performance.

Durante uma gravação em baixíssimas temperaturas, Leguizamo estava com um figurino leve. Ele relembrou ter passado por um "sonho febril" como seu personagem, Eumeu, o que foi percebido pelo diretor Christopher Nolan, que notou o ator "congelando".

"A Odisseia": O novo filme de Christopher Nolan

Lançado recentemente nos cinemas brasileiros, "A Odisseia" representa o novo trabalho de Christopher Nolan. O filme sucede o sucesso de "Oppenheimer" (2023) e é uma adaptação do clássico poema épico de Homero.

A trama acompanha a longa jornada de Odisseu, interpretado por Matt Damon, em seu retorno à ilha de Ítaca. Após a Guerra de Troia, o protagonista enfrenta desafios que se prolongam por uma década.

O elenco inclui nomes como Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyongo e Charlize Theron, além de Matt Damon e John Leguizamo. A produção recriou a Grécia Antiga com gravações em locações na Itália, Escócia, Islândia e Marrocos, utilizando cenários naturais em vez de estúdios tradicionais.