Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator de 'A Odisseia' revela que ficou 14 horas por dia sem enxergar durante as filmagens

Ao relembrar as filmagens, o ator descreveu como a perda temporária da visão transformou completamente seu dia a dia durante a produção

Estadão Conteúdo

O ator John Leguizamo revelou que vivenciou a cegueira temporária por horas a fio para interpretar o personagem Eumeu no filme "A Odisseia", de Christopher Nolan. Sua dedicação ao papel exigiu um método de preparação intenso, afetando sua rotina no set e fora dele.

Para dar vida ao papel de Eumeu, um personagem cego, Leguizamo utilizou lentes de contato especiais que bloqueavam sua visão durante 12 a 14 horas diárias nas gravações. A limitação física foi tão severa que ele precisou de auxílio constante da equipe para tarefas básicas como se locomover, comer e usar o banheiro.

A experiência transformou completamente seu cotidiano, impossibilitando atividades simples. O ator não conseguia ver o celular, ler ou fazer ligações. Ele destacou a dependência da equipe para todas as suas necessidades durante o processo de filmagem.

Impacto emocional da cegueira temporária

Além dos desafios físicos, a vivência também gerou impacto emocional. Leguizamo relatou que os momentos de solidão o levavam a longos períodos de reflexão. O ator descreveu a situação como estar imerso nos próprios pensamentos, uma condição que ele considerou "perigosa".

A abordagem de atuação de Leguizamo

A dedicação de John Leguizamo ao personagem Eumeu se estendeu além do uso das lentes. Ele adota uma abordagem próxima ao method acting, técnica onde o ator vivencia experiências similares às do personagem para construir a performance.

Durante uma gravação em baixíssimas temperaturas, Leguizamo estava com um figurino leve. Ele relembrou ter passado por um "sonho febril" como seu personagem, Eumeu, o que foi percebido pelo diretor Christopher Nolan, que notou o ator "congelando".

"A Odisseia": O novo filme de Christopher Nolan

Lançado recentemente nos cinemas brasileiros, "A Odisseia" representa o novo trabalho de Christopher Nolan. O filme sucede o sucesso de "Oppenheimer" (2023) e é uma adaptação do clássico poema épico de Homero.

A trama acompanha a longa jornada de Odisseu, interpretado por Matt Damon, em seu retorno à ilha de Ítaca. Após a Guerra de Troia, o protagonista enfrenta desafios que se prolongam por uma década.

O elenco inclui nomes como Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyongo e Charlize Theron, além de Matt Damon e John Leguizamo. A produção recriou a Grécia Antiga com gravações em locações na Itália, Escócia, Islândia e Marrocos, utilizando cenários naturais em vez de estúdios tradicionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/A ODISSEIA/JOHN LEGUIZAMO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADES

Raquel Pacheco abre o jogo sobre 'Bruna Surfistinha 2' e retorno ao conteúdo adulto

O longa tem previsão de estrear em 2027 e abordará a vida da personagem após deixar a prostituição

23.07.26 15h21

CINEMA

Juan Paiva interpreta atleta em série de Cauã Reymond sobre o submundo do futebol

Ator interpreta Luan, destaque do fictício Atlântico, em produção criada e estrelada por Cauã Reymond, que estreou na última quinta-feira (22)

23.07.26 15h09

TRÁGICO

Caíque Verli: Repórter de afiliada da TV Globo no ES morre com 33 anos; causas são investigadas

Caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento de Homicídios

23.07.26 12h37

ENCONTRO ICÔNICO

Terry Crews conhece Vini Jr. no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas'; vídeo

O ator norte-americano publicou vídeo ao lado do jogador nas redes sociais nesta quinta-feira (23)

23.07.26 11h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

lembra dele?

Filho de Ivete Sangalo impressiona com forma física em treino de jiu-jítsu: 'gigante'

Adolescente de 16 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, recebe elogio da mãe após exibir porte musculoso em rede social

20.07.26 17h10

DESAFIO

Poliana, esposa de Leonardo, desafia funcionárias: ‘Quem perder mais quilos vai ganhar surpresa’

Ela presente pesar semanalmente as pessoas envolvidas no desafio.

17.06.25 8h57

CELEBRAÇÃO

Após perder mãe e irmão, Tadeu Schmidt comemora aniversário com esposa e filhas

Após perdas recentes, comunicador ressaltou a importância de celebrar a vida em encontro "do jeito que a gente gosta" com boa comida

23.07.26 14h24

SAÚDE

Cantor Roberto Carlos é submetido à cirurgia

Comunicado tranquilizou os fãs ao informar que o procedimento não deve alterar sua agenda de shows

23.07.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda