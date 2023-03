Ator Antônio Pedro morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

O ator, diretor, roteirista e produtor, Antônio Pedro morreu neste domingo (12), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado em um hospital da capital e teria falecido em decorrência de insuficiências renal e cardíaca.

O velório é realizado na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. O corpo do ator será cremado às 15h30.

Carreira

Antônio Pedro Borges de Oliveira nasceu no dia 11 de novembro de 1940, no RJ, e levou uma vida dedicada às artes. Começou a carreira na década de 1960, fez cursos e especializações em Paris, e atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão.

O ator participou de várias novelas, humorísticos, infantis e séries como "Sassaricando" (1987), "Bebê a Bordo" (1988), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990/92/94), "Caça Talentos" (1996), ‘Explode Coração" (1996), "Sítio do Picapau Amarelo" (2002), "A Diarista" (2006), "Malhação" (2007/2009) e "Zorra" (2015-2017).

Seus últimos trabalhos foram em "Bom Sucesso" (2019), "Shippados" (2019) e "Filhas de Eva" (2021). O ator deixa três filhos.