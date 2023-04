Artista Antônio Botelho tem a primeira exposição individual, aos 70 anos

Aos 70 anos, o artista marabaense Antônio Botelho tem pela primeira vez uma mostra individual. A exposição “Lôdo” não tem um caráter de retrospectiva, mas não deixa de fazer um apanhado dos 40 anos de trajetória do artista plástico. A exposição tem abertura nesta quinta-feira (20), no Instituto Cultural, no município de Marabá e deve ficar exposta até 20 de maio.

A exposição conta com aproximadamente 30 peças entre diferentes linguagens como desenhos, pinturas, fotografias e esculturas. Produções que vêm sendo elaboradas desde os anos 70.

O artista diz que o estado pandêmico da Covid-19 o direcionou a observar as superfícies do muro em torno de sua casa, tendo ali um repertório a dialogar com suas memórias. Os objetos de observação do artista o inspiram e revelam em sua obra imagens que interligam o seu lugar íntimo com a criação artística.

“A minha casa mora entre a rua e o quintal, interligados por um úmido corredor umbilical”, afirma Antonio Botelho. O lôdo atraiu a atenção do artista pelas imagens que se formam e um novo processo, impregnado de signos, se iniciou e resultou num conjunto de obras inéditas, na linguagem de desenho em tela e papel paraná, utilizando lápis de cera e grafite.

O artista Marcone Moreira é o organizador da exposição. Ele tem contato com o artista há mais de 25 anos e define Antônio Botelho como referência no estado e na região sudeste do Pará. Marcone diz que trabalhou um conjunto representativo da trajetória do artista para a exposição.

“Botelho sempre foi uma referência para o movimento artístico da região. Se empenhou em estimular o fazer de outros artistas, deixando de lado suas obras, para apoiar a coletividade”, comenta o organizador, que acredita que a exposição será uma excelente oportunidade para se conhecer a poética construída por Antônio Botelho em sua obra.

Marcone coletou obras que fazem parte de alguns acervos no município de Marabá, obras da década de 70 e juntou com trabalhos mais recentes do artista. Nesse processo de montagem, Marcone destaca que apesar das diferenças, o artista mantém um fio condutor nas suas produções que reflete a coerência e a verdade do artista em diferentes momentos de sua trajetória.

“Essa talvez seja a magia e o encanto dos trabalhos do Boetelho, pois em diferentes momentos da carreira ele vem reunindo trabalhos em diferentes linguagens e consegue manter uma coerência”, pontua o organizador da exposição.

A iniciativa da exposição “Lôdo” conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Marabá, por meio do Termo de Fomento Nº52/2022, oriundo da Emenda Parlamentar do Vereador Márcio do São Félix. A mostra conta ainda com o apoio da Tallentus Amazônia e GAM – Ponto de Cultura.

Sobre o artista

Antônio Botelho é artista visual, arte-educador e precursor dos movimentos artísticos culturais na região sudeste do Pará. Foi fundador e presidente da Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará. Griô Aprendiz reconhecido pelo Ministério da Cultura do Brasil. Gestor do GAM Ponto de Cultura, ganhando Prêmio Asas 2009, pela excelência em gestão de projetos socioculturais. Foi coordenador da Rede Carajás de Cooperação Cultural; membro do Fórum Permanente de Cultura, Arte e Cidadania de Marabá; membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais–Setorial de Artes Visuais. Atualmente é vice-presidente da Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará.

SERVIÇO:

Abertura da Exposição “Lôdo”, de Antônio Botelho

Data: Quinta-feira (20/04)

Horário: 19h

Local: Pontal - Instituto Cultural (Av. 2000, Quadra 93, Lote 16b, bairro Belo Horizonte.