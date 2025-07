Artista alemã se identifica como 'metade cavalo, metade humana'; saiba quem é a DJ HorsegiirL

A DJ alemã Stella Stallion, que atende pelo nome artístico de DJ HorsegiirL, tem chamado atenção com um conceito musical e visual fora do comum: ela se define como "metade humana, metade cavalo" e só aparece em público usando uma máscara que imita o rosto de um cavalo, com focinho, orelhas pontudas e uma marca branca em forma de coração na testa.

Desde que viralizou em 2022 com o hit “My Barn My Rules”, a artista acumula mais de 700 mil ouvintes mensais no Spotify e já é considerada uma das revelações mais excêntricas da música eletrônica. Apesar da popularidade, Stella Stallion mantém sua identidade real em segredo, não dando entrevistas sem a máscara e evitando expor detalhes da vida pessoal.

Em entrevista à revista Vogue britânica, a DJ contou que sua "transição para a área humana" começou há cerca de um ano, quando foi descoberta por uma famosa cantora pop fictícia chamada Whitney Horseton.

A DJ também representa o universo dos "therians” — pessoas que se identificam profundamente com um animal específico, seja em nível espiritual, psicológico ou simbólico. Para esses indivíduos, essa ligação não é fantasia ou cosplay, mas uma parte essencial da identidade.

Com um estilo que mistura kitsch e diversão, DJ HorsegiirL representa uma nova onda na cena eletrônica, que foge da seriedade tradicional e aposta na criatividade e no visual impactante. Ela também chamou atenção ao participar do Brit Awards 2025, evento que contou com grandes nomes da música mundial.