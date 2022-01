Arthur Aguiar reclama de saudade da esposa Mayra Cardi: ''Não achei que fosse sentir tão rápido'

O que o Arthur Aguiar tem pra hoje é muita saudade. Em conversa na sala do BBB 22, com Lucas, o cantor fala sobre as saudades que está tendo de casa, principalmente da mulher, Maíra Cardi. "Estou com muita saudade da minha mulher. É difícil entrar namorando, casado. Foi uma opção minha, eu queria entrar casado. Mas não achei que fosse sentir tanta saudade, tão rápido dela", diz.

Arthur continuou, "estou sentindo falta dela, cheiro, de dormir junto. Estou sentindo muita falta, mais do que eu achei que fosse sentir, em pouco tempo." Ele conta que achava que sentiria isso mais para frente, mas se surpreendeu: "Achei que fosse sentir daqui a um mês e meio. Mano, como vai ser quando eu tiver com 2 meses?"

Arthur e Mayra já foram alvo de muitas polêmicas após a influencer expor 16 traições do marido.