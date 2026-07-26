Arte Pará 2026: artistas podem inscrever trabalhos até 31 de julho

Inscrições entram na reta final, e a mostra promovida pelo Grupo Liberal, como uma grande vitrine para revelar obras de artistas paraenses, será aberta em 5 de novembro no Museu de Arte do Estado do Pará

O prazo de inscrição de trabalhos ao Arte Pará terminará na próxima sexta-feira (31). Esse fato vem realçar todo um processo de entrega da parte de artistas iniciantes ou não e, também, do próprio público na expectativa de conhecer novos trabalhos. Afinal, o novo, ainda que assuste na sua chegada, traz junto surpresas e novos olhares, descobertas a quem souber ler a sua profundidade. Isso se dá, inclusive, no universo das artes, das artes visuais. Por isso, quando uma mostra, como o Arte Pará, em sua 42ª edição, abre suas portas para que a produção de trabalhos inéditos, é, sem dúvida, sinal de que novidades estão a caminho. Informações sobre as inscrições ao Arte Pará podem ser obtidas no edital do evento. Confira o edital aqui.

Do Arte Pará 2026 poderão participar artistas visuais, brasileiros natos e naturalizados, desde que maiores de 18 (dezoito) anos na data da inscrição e domiciliados no Estado do Pará.

O Arte Pará é fruto do empreendedorismo de Romulo Maiorana (1922-1986), idealizador e fundador do Grupo Liberal, que, ao lado de sua esposa, Déa Maiorana (1934-2026), projetou um espaço para as artes amazônicas em Belém no ano de 1982. Essa mostra é coordenada pela Fundação Romulo Maiorana e tem a curadoria da artista visual Keyla Sobral. A realização do projeto é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Phebo e da Vale.

A mostra será aberta em 5 de novembro, no Museu do Estado do Pará (MEP), no centro histórico de Belém, e integra as comemorações pelos 80 anos do Jornal O Liberal. Acerca do momento final de inscrições de trabalhos para o Arte Pará, a curadora Keyla Sobral destaca por que é importante para um artista tomar parte nesse evento cultural.

“É importante porque marca a oportunidade de artistas compartilharem suas pesquisas e fazerem parte de uma das mais tradicionais mostras de arte do País. Participar do Arte Pará significa inserir o trabalho em um contexto de reflexão crítica, visibilidade e troca de experiências. É uma oportunidade para o artista apresentar sua produção a um público mais amplo, fortalecendo o debate sobre sua pesquisa e contribuindo para a construção da cena artística contemporânea na Amazônia”.

A partir da atitude de se participar de uma exposição, o artista , o público e a arte em si ganham muito. “O público tem acesso à diversidade da produção contemporânea, conhece diferentes modos de pensar e representar o mundo, ampliando seu repertório sensível e crítico”, pontua Keyla.

Contemporâneas

“O Arte Pará tem justamente o papel de criar esse elo, esses encontros entre artistas, pesquisadores, estudantes, curadores e visitantes, estimulando novos olhares sobre a produção artística feita na região Norte do país”, completa a artista visual.

Curadora Keyla Sobral: empenho nas fases de preparação da mostra, cuja abertura ocorrerá em 5 de novembro (Foto: Orlando Maneschy)

Keyla tem, inclusive, uma relação especial com o Arte Pará. Ela diz que isso começou como artista participante “e, agora, tenho a honra de atuar como curadora nessa 42ª edição”.

“Participar dessa mostra foi importante porque permitiu que meu trabalho dialogasse com outros artistas e alcançasse novos públicos. E essa experiência contribuiu para minha trajetória artística, ampliando a circulação, pesquisa e trocas”, relata a artista. "Hoje, na curadoria, procuro olhar a partir dessa experiência, do ponto de vista dos artistas, buscando construir uma exposição plural e comprometida com a diversidade das produções contemporâneas", ressalta Keyla.

Após o encerramento das inscrições, será feito o processo de análise e seleção das propostas pela comissão responsável. Em seguida, serão divulgados os artistas selecionados, e terá início a etapa de produção da exposição, além do desenvolvimento da programação educativa, que será coordenada pela museóloga Paola Maués.