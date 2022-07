Arte em Cores divulga artistas que irão participar da criação de murais coletivos no Pará e Maranhão

O projeto de valorização da arte urbana, Arte em Cores, retorna a Marabá para nova ação entre os dias 27 e 30 de julho. Após a avaliação das 49 obras produzidas em 11 municípios do Pará e do Maranhão e realizadas pelos artistas selecionados na primeira etapa do projeto, os artistas que mais se destacaram, sendo cinco paraenses e cinco maranhenses, foram selecionados para participar da criação de dois murais coletivos.

A seleção foi realizada por um júri especializado, formado por Gilberto Scarpa, coordenador do projeto; André Amparo e Fhero, ambos instrutores do Arte em Cores. Eles destacam a qualidade das obras, com traços e estilos diversificados, dando enfoque à autoralidade e personalidade das criações. Do Pará foram selecionados: Bino Sousa, Carla Bianca e Bosco, de Marabá; e Franart e Oiram, de Parauapebas. E do Maranhão: Kailany, de São Pedro da Água Branca; João Costa e Vitória Cavalcante, de Alto Alegre do Pindaré; Lea, de Açailândia, e MS Graffit, de Pindaré‐Mirim.

As obras individuais dos 49 artistas participantes da 2ª edição do Arte em Cores trouxeram mais cor e beleza para alguns ambientes urbanos de 11 cidades do Pará e do Maranhão que foram contempladas pelo projeto. Inspirados em técnicas como grafite e estêncil, os artistas transformaram muros de escolas, clubes e de áreas próximas a praças, dentre outros espaços públicos, em telas de arte urbana.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto contou com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização da Vivas Cultura e Esporte e Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Nesta edição, foram destinados mais de R$ 120 mil, distribuídos entre prêmios e ajuda de custo para a realização das obras e participação no Arte em Cores.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)