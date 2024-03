'Arte de Casa em Casa': Projeto leva exposição de arte itinerante a municípios do Pará

O projeto "Arte de Casa em Casa", selecionado pelo edital de Artes Visuais da Lei Paulo Gustavo-PA, chegará nesta sexta-feira (08) a quatro municípios do Pará e levará exposições artísticas para galerias criadas em residências. A iniciativa já passou pela Vila do Apeú, em Castanhal e ainda vai percorrer Mosqueiro, Salvaterra, Marabá e Icoaraci.

O “Arte de Casa em Casa” será realizado entre março e maio deste ano, e vai chegar ao município de Quatipuru, nordeste do estado. A iniciativa promove intercâmbio entre artistas envolvidos, que irão realizar a exposição “Arte e Democracia”. A exibição começa no sábado (09), às 19h na Galeria Direitos Humanos. Além da exposição, o evento conta com uma roda de conversa sobre experiências de artistas que gerenciam os espaços independentes.

Segundo Werne Souza, idealizador e coordenador do projeto. O Arte em Casa tem o intuito de conectar espaços independentes, que podem servir à exibição da arte em periferias e em cidades que estão mais distantes dos grandes centros.

“Nosso objetivo com esse projeto é criar um circuito permanentemente de exposições de artes visuais entre esses lugares, aproximando e intercambiando ações entre os artistas e os espaços em que ocorrerão as exposições e ateliês coletivos. A ideia é dar mais visibilidade a esta rede de espaços culturais, tornando-os conhecidos pelo público da própria cidade e visitantes, além de chamar atenção da necessidade de se pensar políticas públicas que apoiem essas iniciativas", diz o artista, que é gestor do espaço Na Casa do Artista, em Icoaraci.

Obras do artista Werne Souza (Foto: Simone Machado)

Lúcia Gomes será a anfitriã da iniciativa em Quatipuru. Ela ressalta a intenção de exibir uma variedade de obras que retratem questões sociais e políticas.

“Estamos felizes em receber esse projeto em Quatipuru, onde vamos ter nova convivência e além dos artistas visitantes teremos participação de uma artista daqui, a Cássia Costa, que trabalha com madeira da beira do rio, madeira de barco para suas instalações”, conclui Lúcia.

O evento na cidade contará com as participações de Galvanda Galvão, a fotógrafa Simone Machado, artista convidada da cidade, Cássia Costa e da própria Lúcia Gomes. A curadoria das obras é feita por Werne Souza.

Simone Machado vai levar ainda mais conceitos para a arte itinerante com sua série "Rituais de Passagem", um trabalho que faz uma reflexão sobre a vida e a morte, através de fotografias antigas e um novo olhar sobre releituras de obras de seus pais, os fotógrafos Mateus Machado e Rosalina Melo.

“É uma série de monóculos com fotos antigas dos eventos que meus pais cobriram e que iam desde o casamento, batizado, primeira comunhão, 15 anos, até fotografia retratar pessoas mortas no caixão na Capela Mortuária, o que era bem comum há 30, 40 anos atrás”, comenta Simone, fotógrafa há mais de 30 anos, vinda de uma família de fotógrafos em Icoaraci.

Exposições na Vila do Apeú

Desde o dia 2 de março, o projeto segue em exposição com obras na Vila do Apeú, em Castanhal. No município, dois espaços estão ocupados: a Estação Ery Holanda e a Estação Apehu História, Humor e Arte. A visitação segue aberta até o dia 16 de março.

O público é convidado para experimentar diversas formas de apreciação da arte (Foto: Simone Machado)

A itinerância também passou pela Arte Fazenda Renascer, onde os produtores artísticos realizaram o primeiro atelier coletivo do projeto, que originou a exposição “CasaAcesa”, inaugurada no dia 2 de março com obras de Galvanda Galvão, Werne Souza e Lúcia Gomes. A exposição segue aberta na Estação Ery Holanda, até dia 16 de março, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 17h às 20h.

O projeto ainda irá percorrer, em abril, o distrito de Mosqueiro, no Espaço Expressarte, e os municípios de Salvaterra, na Taberna Marajó, e Marabá, no Pontal Instituto Cultural. O encerramento da programação ocorrerá em maio, na Casa do Artista, em Icoaraci.

Serviço

Projeto "Arte de Casa em Casa”

Data: 9 de março (sábado)

Local: Galeria Arte Direitos Humanos - "Arte e Democracia". Rua N. S. de Nazaré 364, bairro Centro. (Quatipuru)

Horário: Das 09h às 11h e das 14h às 18h