Apresentadora de TV dos EUA mata mãe a facadas no Halloween
A jornalista Angelynn Mock, de 47 anos, conhecida nos Estados Unidos apenas como Angie Mock, foi presa pela polícia de Wichita, no Kansas, sob a acusação de ter matado a sua própria mãe, Anita Avers. A vítima tinha 80 anos e foi morta a facadas, segundo reportou a imprensa local. O assassinato aconteceu na manhã da última sexta-feira, 31, quando se comemora o Halloween nos Estados Unidos.
Ainda de acordo com a imprensa local, Angie foi encontrada na frente de sua casa, ferida e coberta de sangue. A mãe estava inconsciente, sobre a cama, com inúmeras perfurações. Foi imediatamente levada a um hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de atendimento.
Mock está detida na cadeia do Condado de Sedgwick e a sua fiança foi fixada em 1 milhão de dólares.
Até o momento, não foram divulgadas informações ou detalhes sobre a motivação do crime.
Angie Mock trabalhou como repórter e âncora da Fox 2 de St. Louis, entre 2011 e 2015. Após deixar a carreira jornalística, ela passou a atuar nas áreas de tecnologia e vendas, conforme indicado em seu perfil no LinkedIn.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA