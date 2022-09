Apresentador entrega faixa de Miss Goiás á candidata errada

Na última quinta-feira, 22, a final do concurso de Miss Goiás 2022 deu o que falar. O apresentador da atração entregou a faixa de vencedora para a candidata Ana Lívia Diniz, mas, em questão de segundos, identificou a falha e retirou a faixa de Miss para colocar na candidata que eatava ao lado dela, Simone Cardoso.

Ana Diniz, que chorou a vitória e a derrota no palco do concurso, diante do grande público, contou nas redes sociais como se sentiu.

"A vergonha que passei ontem. Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento", contou Lívia. "Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar", concluiu a jovem, que recebeu a solidariedade dos seguidores.