Após sucesso com música, Luísa Sonza posta fotos e se declara para 'Chico'

Luísa Sonza postou na última quarta-feira, 6, diversas fotos ao lado do namorado, Chico Veiga. Recentemente a artista lançou um novo álbum, Escândalo Íntimo, que possui uma música dedicada ao amado.

A legenda da homenagem foi composta por trechos da canção, que atingiu o número um do Spotify Brasil. Nos comentários, alguns fãs opinaram. "O solteiro não tem um segundo de paz", disse um internauta. "Vontade de ter um Chico", escreveu outro. "Meu noivo já perguntou quem é Chico, de tanto que eu canto 'Chico se tu me quiseres'", revelou.

A cantora se apresentou no festival The Town, no último domingo, 3, levantando o público em um show com direito a jatos de fogos, muita coreografia sensual e uma setlist repleta de hits.

