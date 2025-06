Após perderem os filhos, Tati Machado e Lexa viajam juntas para a Amazônia: 'Eu vejo você'

Tati Machado e Lexa compartilharam nesta segunda-feira, 30, alguns registros de uma viagem que fizeram juntas para a Amazônia. Lexa perdeu sua filha recém-nascida, Sofia, em fevereiro, enquanto Tati perdeu seu bebê, Rael, na 33ª semana de gestação, em maio. "Eu vejo você", escreveram a apresentadora e a cantora na legenda do post que fizeram juntas no Instagram.

Amigas, as duas chegaram a trocar conselhos durante as gestações. Em abril, dois meses após Lexa perder Sofia, Tati chegou a consolar a amiga em um reencontro no camarim da Globo.

"Eu e Tati trocamos muitas figurinhas sobre gravidez porque eu engravidei antes dela, então tudo o que eu sabia eu dividia com ela", escreveu Lexa ao compartilhar o vídeo do reencontro na ocasião.

Elas viajaram para a Amazônia acompanhada dos parceiros e pais dos bebês, o ator Ricardo Vianna, noivo de Lexa, e o fotógrafo Bruno Monteiro, marido de Tati.

"Estar próxima da natureza e da força que ela tem me faz pensar muito sobre a minha própria força e tudo que me fez chegar até aqui", escreveu Tati ao compartilhar alguns vídeos da viagem em seus stories no Instagram.

Tati Machado está afastada do seu trabalho na Globo desde que perdeu o bebê e só falou publicamente sobre a perda quase um mês depois do ocorrido. "Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo."