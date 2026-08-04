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Após perder 40 kg, Gaab rebate internauta: 'Ganhei anos de vida'; veja antes e depois

Filho de Rodriguinho respondeu comentário de internauta que disse sentir saudades de quando ele era obeso e voltou a falar sobre o processo de emagrecimento

Hannah Franco
fonte

Gaab rebate comentário de fã que disse sentir saudades dele "imenso" (Reprodução/Instagram)

O cantor Gaab, filho de Rodriguinho, usou as redes sociais nesta terça-feira (4) para rebater um comentário sobre sua transformação física após eliminar mais de 40 kg. O artista respondeu a uma internauta que afirmou sentir saudades de quando ele era "imenso" e aproveitou para defender a importância da busca por mais saúde e qualidade de vida. Confira o antes e depois a seguir.

Tudo começou quando uma seguidora comentou em uma publicação do cantor: "Saudades dele imenso". Gaab compartilhou a mensagem e publicou uma reflexão sobre o processo de emagrecimento, destacando que a mudança foi motivada por questões de saúde.

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"Perdi peso. Ganhei saúde. Ganhei disposição. Ganhei anos de vida. Ganhei respeito por mim mesmo. Se isso incomoda alguém, o problema nunca foi o meu emagrecimento", escreveu.

Na sequência, o cantor reforçou: "Diga não à obesidade. Cuidar do seu corpo não é vaidade, é responsabilidade."

O cantor já revelou publicamente ter utilizado o Mounjaro, medicamento indicado para diabetes que também vem sendo usado no tratamento da obesidade, mas ressaltou que o remédio não foi o único responsável pela mudança.

De acordo com Gaab, o processo incluiu mudanças na alimentação, prática de exercícios físicos e acompanhamento durante o tratamento, que resultaram na perda de mais de 40 kg.

image (Reprodução/Instagram)
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