Após anúncio do BBB 21, Camilla de Lucas posta paródia de 'Um Maluco no Pedaço'

A influencer Camilla de Lucas foi confirmada na tarde desta terça-feira (19) como uma das participantes do BBB 21.

Para oficializar a notícia ela postou um vídeo no qual faz paródia da abertura da famosa série “Um Maluco no Pedaço”.

"Como vocês me perturbaram querendo saber se eu estaria ou não", escreveu a influencer na legenda: "Quase me eliminaram com a fofoca de vocês, mas aqui estou e conto com o nosso bonde pra eu levar esse prêmio pra Nova Iguaçu!", conclamou.