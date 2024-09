O governador Helder Barbalho, direto da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, deve anunciar, em instantes, o Festival Amazônia para Sempre. O evento, que é um braço do Rock in Rio, celebrará a diversidade da região, no ano em que a capital paraense sediará a COP 30.

