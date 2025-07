Ao lado de Carol Peixinho, Thiaguinho se emociona em velório de Preta Gil

O cantor Thiaguinho se emocionou bastante nesta sexta-feira, 25, durante o velório da cantora Preta Gil no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao lado da sua esposa, a apresentadora Carol Peixinho, o cantor chorou e beijou a testa da amiga ao se despedir dela.

Após a despedida, Thiaguinho foi consolado por Péricles, seu ex-colega de banda. Na saída do velório, Thiaguinho afirmou que a estrela da artista é eterna. "Estávamos sempre nos falando, sempre nos vendo; fica um vazio, mas também uma lição", afirmou ao Estadão.

"A Preta era uma pessoa agregadora para caramba. Quantos momentos juntos tivemos. Ela sempre participou de todos os momentos da nossa vida e vai continuar participando. A música é eterna. A estrela de Preta fica para sempre, não vamos deixar essa memória se apagar".

Além da presença do músico, o velório da cantora também contou com a presença de famosos como Rodrigo Faro,Thiago Abravanel, Taís Araújo, Luiz Miranda, Malu Mader, Tony Beloto, Thiaguinho, entre outros. A cerimônia é aberta ao público e marca a despedida de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia tratamento contra o câncer.

A assessoria da família afirmou ao Estadão que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida.