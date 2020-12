Anitta vai cantar no ano novo de Nova York; confira o look da Poderosa

O Ano Novo de Anitta já vai começar em grande estilo. A Poderosa vai se apresentar na virada em Nova York, na Times Square. O look já foi compartilhado pela cantora no Instagram e ela perguntou, em inglês, se os fãs já estavam prontos para 2021.

A cantora estará na transmissão de uma das maiores redes de televisão estadunidenses, a Univision. O evento vai homenagear as pessoas que trabalharam na linha de frente do combate à covid-19 em 2020.

De acordo com a organização, todas as performances serão feitas respeitando as medidas sanitárias e de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Além da foto do look do show, Anitta mostrou o pijama que vai usar depois da sua apresentação. Menos glamoroso, mas mais quente, já que Nova York está no inverno e a estimativa é de que na virada esteja fazendo 3ºC.

(Reprodução / Instagram)

A funkeira disse que vai ficar no hotel no sofá vendo a famosa Bola da Time Square subir.

"Eu decidi que depois da virada esse vai ser meu lookinho pra virar o ano, um pijama. Como estamos no hotel, sem fazer nada mesmo, um pijama. Depois que eu cantar, que eu canto 10h da noite, eu boto esse pijaminha aqui, sentamos aqui no sofázinho e olhando pra Times Square. Vemos a bola subir e depois vai dormir. E Feliz Ano Novo, que Ano Novo louco, né, gente? É isso", afirmou.