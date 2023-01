Anitta sobre aposentadoria aos 30 anos: 'Não vou parar agora'

A cantora Anitta, de 29 anos, mudou de ideia em relação a se aposentar tão cedo. A poderosa afirmou estar reavaliando a ideia de se aposentador aos 30 anos, como havia sugerido em outras ocasiões. Em uma entrevista para a GQ Brasil, ela disse que está querendo diminuir o ritmo frenético. Segundo a cantora, "não vou parar agora. Nos últimos anos, tenho tentado diminuir um pouco o ritmo, fugir um pouco da loucura. Mas deixar os palcos não está nos meus planos imediatos", afirmou.

A cantora reavaliou a intensidade do seu trabalho após o diagnóstico do vírus EBV, que pode causar esclerose múltipla. Ano passado, ela já havia desabafado durante uma entrevista para o "PodDelas", de Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, e disse que um dos maiores motivos de querer se aposentar era sua saúde mental. "A indústria musical é muito injusta com as pessoas, principalmente com as mulheres. Você vê aí cantores homens mais velhos bombando. Agora, mulheres, você vai ficando mais velha, vai virando piada", desabafou.