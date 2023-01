Anitta será a atração da primeira festa do BBB 23 nesta quarta (18)

​A cantora Anitta será a atração da primeira festa da casa mais vigiada do Brasil, marcada para esta quarta-feira (18/01). A informação consta no perfil oficial do Big Brother Brasil 2023 no Twitter. A participação de Anitta tem tudo para levar os brothers à loucura.

A artista já foi atração​​ de outras edições do programa, nos anos 2017, 2018 e 2020. Nesse último ano, Anitta participou de forma remota, por causa da pandemia.

Este ano, a cantora já foi assunto na Casa de Vidro, ao ser mencionada por Gabriel, que ficou conhecido por afirmar que já teve um affair com a cantora.​

