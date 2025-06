Animação de 'A Revolução dos bichos' ganha primeiro teaser

Animal Farm, adaptação de A Revolução dos Bichos dirigida por Andy Serkis (Venom: Tempo de Carnificina), teve sua primeira prévia divulgada nesta segunda-feira, 9. No vídeo, Napoleão (Seth Rogen) conversa sobre sua revolução bem-sucedida com Lucky (Gaten Matarazzo) e sobre seus planos para o futuro da fazenda.

Baseado no livro publicado em 1945 por George Orwell, Animal Farm acompanha uma revolta animal contra seu fazendeiro. Liderados pelo porco Napoleão, os bichos expulsam o humano que abusava de seus trabalhos, na esperança de uma vida melhor. A liderança suína, no entanto, se mostra tão abusiva quanto a humana e conflitos entre os animais começam a se intensificar.

O livro de Orwell começou a ser escrito em meio à Segunda Guerra Mundial e foi concebido como uma crítica ao governo de Josef Stalin à frente da União Soviética. Durante a Guerra Fria, a obra foi usada pelos governos dos Estados Unidos e Reino Unido como propaganda anti-comunista, sendo distribuída por meio de contrabando no bloco soviético.

Além de Seth Rogen (O Estúdio) e Gaten Matarazzo (Stranger Things), o elenco de voz de Animal Farm conta com o vencedor do Oscar Kieran Culkin (A Verdadeira Dor), Glenn Close (De Volta à Ação), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Laverne Cox (Feios), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Woody Harrelson (O Último Respiro).

Exibido nesta segunda-feira, 9, no Festival de Animação Annecy, Animal Farm ainda não tem data para estrear no Brasil.

Para assistir ao teaser da animação A Revolução dos Bichos, basta clicar aqui .