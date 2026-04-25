Ana Castela recebe seu Grammy Latino 'quase dois anos depois'
Ana Castela publicou um vídeo no perfil que mantém no Instagram mostrando seu prêmio Grammy Latino, recebido com atraso neste sábado, 25. O troféu é referente à premiação realizada em novembro de 2024, há cerca de um ano e meio.
"Vocês acreditam que em 2024 eu ganhei um Grammy e ele teve a capacidade de chegar só em 2026? O que é isso! Estou indo lá buscar. Quase dois anos depois! Todo mundo que ganhou estava lá com seus grammies nas mãos e eu? Eu estava sem nada. Saí de lá abanando a mão", disse, com bom humor.
Em seguida, Ana Castela mostrou a caixa em que a estatueta veio embalada. O troféu, que tem o tradicional formato de gramofone, traz a inscrição: "Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação. Ana Castela. Melhor Álbum de Música Sertaneja - 2024. Boiadeira Internacional (Ao Vivo)".
Os brasileiros podem concorrer tanto ao Grammy tradicional quanto ao Grammy Latino, prêmio que tem foco para a indústria de artistas de países da América Latina - entre eles, o Brasil.
Há diversas categorias voltadas à música brasileira. Entre elas, a vencida pela artista, que superou os seguintes concorrentes:
- Paraíso Particular (Ao Vivo) - Gusttavo Lima - Cintilante (Ao Vivo) - Simone Mendes - Raiz Goiânia (Ao Vivo) - Lauana Prado - Luan City 2.0 (Ao Vivo) - Luan Santana
