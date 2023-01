Amazônia Jazz Band convida banda Warilou para apresentação especial em homenagem ao aniversário de B

Pela memória da Cabanagem e para comemorar os 407 anos de Belém, de 7 a 31 de janeiro, a Secult promoverá o Preamar Cabano, programação que chega aos museus do Estado repleta de cultura e resistência paraense. E para deixar o aniversário da capital paraense ainda mais especial, a Amazônia Jazz Band convida a banda Warilou para um show no Porto Futuro, nesta quinta-feira (12), a partir das 20h. O encontro será repetido depois do grande sucesso de público que ocorreu no Theatro da Paz em duas apresentações lotadas.

Segundo o maestro da Amazônia Jazz Band (AJB), Eduardo Lima, “nesta data tão especial para Belém do Pará, que completa seus 407 anos, a Amazônia Jazz Band escolheu um show que lotou o Theatro da Paz em dois dias seguidores de espetáculo. Foi o nosso especial com a banda Warilou, a banda que é a cara do nosso Pará. O público pode esperar um show dançante do início ao fim! Nosso repertorio foi todo pensando em homenagear a cidade com ritmos locais. Eu sou um paraense de 48 anos que com muito orgulho, respiro música há 30 anos. Espero todos lá”, convidou.

Joba Marçal, vocalista da banda Warilou, garante que o público pode esperar arranjos primorosos e muita energia boa. “A parceria da Warilou com a AJB deu certo. Uma declaração de amor a música de nosso estado com uma linguagem e fusão bem a cara da nossa terra. Serão executados os sucessos da banda que tem a cara de nosso povo. Foi difícil escolher algumas canções dentro de uma história que completa 33 anos em 2023. Mas optamos por fazer um resgate cronológico dessa história. Com certeza o público vai cantar essa história junto conosco e se emocionar como nós nos emocionamos nas duas últimas apresentações no final de 2022”, afirmou o cantor.

Joba destacou ainda que falar de Belém é resgatar suas origens. “Foi aqui que iniciei minha carreira artística. Daqui levei minha música para outros estados do país. Eu respiro Belém em todos os momentos sob vários olhares. É a minha vida”, concluiu.

Agende-se

Show Amazônia Jazz Band convida Warilou

Data: 12/01

Hora: 20h

Local: Porto Futuro (Reduto, Belém - PA, 66053-260)