Amauri Soares deixará cargo na TV Globo; saiba quem será a sua sucessora

O diretor-executivo dos Estúdios Globo e da TV Globo, Amauri Soares, anunciou que está preparando sua saída da liderança da TV e que já definiu sua sucessora para o cargo: Leonora Bardini, atual diretora do canal. A informação foi divulgada pelo próprio executivo durante uma reunião interna e confirmada pela colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias. Em nota ao Estadão, a Comunicação da emissora também confirmou a troca. Leia mais abaixo.

"Na TV Globo, todo mundo sabe que a Leonora é a minha sucessora, que ela está sendo preparada para isso. Eu recrutei a Leonora como trainee e, para mim, tenho o maior orgulho de passar o bastão da Globo para ela em algum momento. Ela assumiu como diretora do canal recentemente, que é o último estágio de preparação dela", destacou Soares.

Leonora Bardini assumiu recentemente a nova diretoria de programação, conteúdo e marketing da TV Globo. A movimentação interna reforça o plano da emissora de ampliar a presença de mulheres em cargos de liderança, dentro da política de diversidade adotada oficialmente pelo grupo em 2021.

O que diz a Globo

Em comunicado enviado à reportagem, a equipe de Comunicação da empresa afirmou que a decisão foi feita para que Amauri possa se dedicar aos Estúdios Globo, dos quais é diretor-geral há dois anos. Leia a nota completa:

"Em reunião com as equipes dos Estúdios Globo hoje de manhã, Amauri lembrou a sua trajetória profissional e na empresa. Perguntado pelos times sobre as duas posições executivas que ocupa, como diretor-geral dos Estúdios Globo e da TV Globo, ele esclareceu que sempre encarou como provisória essa dupla responsabilidade. E contou sobre o estruturado projeto de sucessão praticado em todas as áreas da empresa hoje. Chamou atenção para a recente promoção de Leonora Bardini à diretora-executiva da TV Globo e para a construção de carreira sólida, consistente, natural e transparente da executiva para, em algum momento, sucedê-lo à frente da TV Globo.

Desta forma, Amauri poderá se dedicar exclusivamente aos Estúdios Globo.

Amauri assumiu a direção-geral dos Estúdios há dois anos e, desde então, vem ampliando a diversidade e o volume da produção de conteúdo para todas as plataformas Globo."

Transformações e críticas

Amauri Soares tem uma trajetória de quase 40 anos dentro do Grupo Globo. Ele começou como estagiário na afiliada de Bauru (SP), em 1987, e construiu carreira nas áreas de jornalismo e entretenimento. Ao longo dos anos, ocupou cargos como editor-executivo do Bom Dia São Paulo, diretor de Jornalismo em São Paulo, diretor executivo da Central Globo de Jornalismo e diretor da Globo Internacional, com passagem por Nova York.

De volta ao Brasil, foi responsável pela coordenação da Globo Rio, eventos especiais e programação. Em 2020, após a reestruturação da empresa, assumiu a direção do canal TV Globo. Em 2023, passou a comandar os Estúdios Globo, onde supervisiona toda a produção de novelas, séries, realities e programas de variedades.

Soares é apontado como um dos responsáveis por conduzir mudanças estruturais na emissora, incluindo a modernização do modelo de negócios e a integração do Globoplay com a produção linear. Porém, sua gestão também foi alvo de controvérsias.

Ele enfrentou críticas por decisões como a mudança na fila de novelas, a priorização de tramas rurais e remakes após o sucesso de Pantanal (2022) e, principalmente, por ter supostamente vetado cenas de beijo entre personagens do mesmo sexo em produções como Vai na Fé e Terra e Paixão.