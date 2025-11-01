'Altas Horas' de hoje traz Ludmilla e Arnaldo Antunes entre convidados

O programa Altas Horas deste, sábado, 1.º, traz foco na música, com convidados de Ludmilla e Arnaldo Antunes cantando na atração. A funkeira recebe Priscilla, Fat Family e Veigh, enquanto o compositor do Titãs conta com Paulo Miklos, Samuel Rosa, Zélia Duncan e Ana Frango Elétrico.

Ludmilla vai comandar o chamado Palco Milton Nascimento. As músicas escolhidas são Hoje, Paraíso, Cam Girl, Maldivas, Sim Ou Não, e Jeito Sexy.

Já no Palco Rita Lee, Arnaldo Antunes e seus convidados apresentam Comida, A Casa É Sua, Alma, Tire Seu Passado da Frente e Pra Não Falar Mal.

O Altas Horas deste sábado vai ao ar às 22h25, após a novela Três Graças.

Após o programa de Serginho Groisman, a Globo continuará a programação musical exibindo os melhores momentos do Global Citizen Festival Amazônia.