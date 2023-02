Escolas de Samba de Belém voltam a desfilar na Aldeia Cabana nesta sexta-feira; veja a programação

Começa hoje o carnaval das Escolas de Samba de Belém, que após dois anos sem desfilar na avenida do samba, a Aldeia Cabana, retornam com as suas atividades. A programação começa com o desfile das escolas do Grupo B. No sábado e domingo é a vez das escolas dos grupos especiais. Nesse momento, os barracões do samba estão a todo vapor com os últimos ajustes para entrar na avenida.

O carnavalesco Edson Barata, da Escola Pirata da Batucada, última escola campeã do carnaval de Belém, disse que esse momento é de correria e muito trabalho, já que são as últimas horas antes da entrada na avenida.

"Nós estamos trabalhando com muito afinco para fazer um belo desfile e conseguir o bicampeonato", destaca o carnavalesco.

Esse ano, a escola traz para a avenida o tema “Um rendez-vous de grandes mulheres”, que trata sobre o empoderamento feminino, onde o público terá contato com o enredo por meio da história sobre a prostituição das mulheres. A história será desenvolvida em pequenos recortes que começam com as sacerdotisas da Siméria, que passa por Paris, onde a mulher se torna produto do capitalismo e onde se destaca o cabaré mais famoso do mundo, Moulin Rouge.

A escola também destaca a boate "Lapinha", que fez história em Belém ao longo de vários anos, assim como outras boates. "A gente faz vários recortes até chegar na zona do meretrício, em Belém, onde a maior homenageada é Lourdes Barreto, de 80 anos, uma paraibana que chegou em Belém e fez história", ressalta o carnavalesco.

VEJA MAIS

Lourdes Barreto

Lourdes Barreto é símbolo de resistência, garra e empoderamento. Lourdes é uma das fundadoras da Rede Brasileira de Prostitutas; do Movimento de Promoção da Mulher e do Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará (GEMPAC). Atualmente é conselheira no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, além de ativista e pesquisadora nacional e internacional sobre sexualidade, gênero e luta contra a Aids.

Piratas da Batucada

O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada (G.R.E.S. Piratas da Batucada) é uma escola de samba de Belém fundada no bairro do Reduto, em 1º de janeiro de 1974.

Além do Reduto, a Piratas passou pelos bairros da Cremação e Sacramenta. Já no bairro da Pedreira, nos anos 2000, se transformou em escola de samba. Chegou ao Grupo Especial do Carnaval no ano de 2007, com o enredo “Maurício Quintairos em Cena. Tribos! O Espetáculo da Amazônia”.

As escolas

No total dez escolas prometem encantar o público na passarela do samba. Os desfiles contam com organização e produção geral da ESA (Escolas de Samba Associadas). O desfile oficial das escolas de samba é uma das mais antigas e tradicionais manifestações da cultura popular de Belém.

Foram dois anos sem desfile por causa da pandemia. Este ano as agremiações carnavalescas voltam ao modo presencial. “O contato com o público é sempre mais emocionante. Todas as escolas estão se esforçando para apresentar um desfile brilhante na avenida”, explica, o vice-presidente da ESA, Glaucio Sapucahy.

A Fundação Cultural de Belém (Fumbel) oficializou a ordem dos desfiles das agremiações do primeiro, segundo e terceiro grupos da capital, que ocorrerão na Aldeia Cabana. O primeiro Carnaval pós-pandemia de Belém e distritos será realizado entre os dias 10 e 17 de fevereiro.

Confira a ordem dos desfiles:

Escolas de Samba do Segundo Grupo de Belém

Sexta-feira 10/02



Mocidade Olariense

Mocidade Unida do Benguí

Boêmios da Vila Famosa

Império Jurunense

Associação Carnavalesca Cacareco

Coração Jurunense

Habitat do Boto

A Grande Família

Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Belém

Sábado - 11/02



Acadêmicos da Pedreira

Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Rancho Não Posso me Amofiná

Piratas da Batucada

Deixa Falar

Domingo - 12/02



Os Colibris

Associação Carnavalesca Xodó da Nega

Associação Carnavalesca Bole - Bole

Escola de Samba da Matinha

Império de Samba Quem São Eles



Escolas de Samba do Terceiro Grupo de Belém



Sexta-feira 17/02



Paixão Rubro Negra

Nação Rubro Negra

Mocidade Botafoguense

Rosa de Ouro

Caprichosos da Cidade Nova

Parangolé do Samba

Guerreiros do Samba e do Amor

Nova Mangueira

Embaixadores Azulinos

Associação Carnavalesca Alegria Alegria

Rosa da Terra Firme

Sociedade Portela

Guardiões do Samba da Pedreira