Alana Cabral é eleita Revelação no prêmio Melhores do Ano da Globo

A atriz Alana Cabral, de 18 anos, foi eleita Revelação de 2025 no prêmio Melhores do Ano, promovida pela TV Globo. O resultado foi divulgado antecipadamente durante uma ação especial do Domingão com Huck, antes da cerimônia oficial, marcada para o dia 29 de março.

O reconhecimento se deu pelo trabalho da jovem em Três Graças, onde interpreta Joélly, uma das protagonistas da trama. Na novela, sua personagem enfrenta desafios como a gravidez na adolescência e o desaparecimento da filha recém-nascida, em uma história que mobilizou o público ao longo da exibição.

Discurso destaca representatividade

Ao receber o prêmio, Alana fez um discurso voltado à representatividade e à importância de abrir caminhos para novas gerações.

"Quero dizer pras meninas sonhadoras que estão me olhando, às meninas pretas e periféricas: vocês conseguem. Acreditem em vocês. Não desistam e sejam vocês a todo momento, porque vocês brilham. Eu sou a prova disso. Estou aqui por vocês", afirmou.

A atriz também agradeceu a artistas que vieram antes dela e ajudaram a ampliar a presença de mulheres negras na televisão, citando nomes como Sheron Menezes, Taís Araújo, Indira Nascimento, Jéssica Ellen e Jeniffer Nascimento.

"Minha família também foi essencial, abdicou de muitas coisas para eu chegar até aqui", completou.

Disputa na categoria

Alana concorreu com nomes de diferentes áreas da televisão e da música. Entre os indicados estavam Belo, Gabriela Loran, também por Três Graças, L7nnon e Ricardo Teodoro.

Os finalistas foram definidos a partir de uma seleção interna com a participação de colaboradores da emissora e afiliadas. A votação popular segue aberta para as demais categorias da premiação.

Início na televisão

Natural de São Paulo, a atriz Alana Cabral começou sua trajetória artística ainda na infância, aos seis anos, após ser descoberta por um olheiro. Desde cedo, passou a participar de testes e produções, dando os primeiros passos em um ambiente profissional que rapidamente se tornaria parte de sua rotina.

Uma de suas primeiras aparições de destaque foi na série Assédio, onde interpretou a filha da personagem vivida por Jéssica Ellen, experiência que contribuiu para sua formação como atriz.

Primeiros papéis em novelas

A mudança para o Rio de Janeiro marcou uma nova fase na carreira. Ainda criança, Alana integrou o elenco de Verão 90, onde interpretou Clarissa. A novela foi um ponto de virada, permitindo que a jovem atriz ganhasse visibilidade e contracenasse com nomes consolidados da televisão.

Em 2021, voltou às novelas em Nos Tempos do Imperador, interpretando a versão jovem da personagem Zayla. O papel exigiu maior carga dramática e ajudou a evidenciar sua capacidade de construir personagens mais complexas ainda na adolescência.

Experiências no cinema e streaming

Paralelamente à televisão, Alana expandiu sua atuação para o cinema e o streaming, buscando diversificar sua trajetória. No filme Meninas Não Choram, integrou uma narrativa voltada ao público jovem, abordando temas sensíveis com foco emocional.

A atriz também participou de produções como O Porteiro e Salve Rosa, explorando diferentes gêneros e formatos. Essa transição entre televisão, cinema e plataformas digitais contribuiu para o desenvolvimento de sua versatilidade e presença em cena.

Protagonismo

O grande ponto de virada na carreira veio em 2025, quando Alana foi escolhida como uma das protagonistas de Três Graças. Na trama, interpreta Joélly, personagem central em uma história que acompanha três gerações de mulheres marcadas por desafios sociais e familiares.

Ao lado de nomes como Sophie Charlotte e Dira Paes, a atriz ganhou ainda mais projeção nacional. Sua personagem enfrenta situações como a gravidez na adolescência e o desaparecimento da filho, temas que exigem intensidade emocional e presença em cena.

A atuação repercutiu entre o público e ajudou a consolidar seu nome como um dos destaques da nova geração.