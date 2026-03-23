Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alana Cabral é eleita Revelação no prêmio Melhores do Ano da Globo

Estadão Conteúdo

A atriz Alana Cabral, de 18 anos, foi eleita Revelação de 2025 no prêmio Melhores do Ano, promovida pela TV Globo. O resultado foi divulgado antecipadamente durante uma ação especial do Domingão com Huck, antes da cerimônia oficial, marcada para o dia 29 de março.

O reconhecimento se deu pelo trabalho da jovem em Três Graças, onde interpreta Joélly, uma das protagonistas da trama. Na novela, sua personagem enfrenta desafios como a gravidez na adolescência e o desaparecimento da filha recém-nascida, em uma história que mobilizou o público ao longo da exibição.

Discurso destaca representatividade

Ao receber o prêmio, Alana fez um discurso voltado à representatividade e à importância de abrir caminhos para novas gerações.

"Quero dizer pras meninas sonhadoras que estão me olhando, às meninas pretas e periféricas: vocês conseguem. Acreditem em vocês. Não desistam e sejam vocês a todo momento, porque vocês brilham. Eu sou a prova disso. Estou aqui por vocês", afirmou.

A atriz também agradeceu a artistas que vieram antes dela e ajudaram a ampliar a presença de mulheres negras na televisão, citando nomes como Sheron Menezes, Taís Araújo, Indira Nascimento, Jéssica Ellen e Jeniffer Nascimento.

"Minha família também foi essencial, abdicou de muitas coisas para eu chegar até aqui", completou.

Disputa na categoria

Alana concorreu com nomes de diferentes áreas da televisão e da música. Entre os indicados estavam Belo, Gabriela Loran, também por Três Graças, L7nnon e Ricardo Teodoro.

Os finalistas foram definidos a partir de uma seleção interna com a participação de colaboradores da emissora e afiliadas. A votação popular segue aberta para as demais categorias da premiação.

Início na televisão

Natural de São Paulo, a atriz Alana Cabral começou sua trajetória artística ainda na infância, aos seis anos, após ser descoberta por um olheiro. Desde cedo, passou a participar de testes e produções, dando os primeiros passos em um ambiente profissional que rapidamente se tornaria parte de sua rotina.

Uma de suas primeiras aparições de destaque foi na série Assédio, onde interpretou a filha da personagem vivida por Jéssica Ellen, experiência que contribuiu para sua formação como atriz.

Primeiros papéis em novelas

A mudança para o Rio de Janeiro marcou uma nova fase na carreira. Ainda criança, Alana integrou o elenco de Verão 90, onde interpretou Clarissa. A novela foi um ponto de virada, permitindo que a jovem atriz ganhasse visibilidade e contracenasse com nomes consolidados da televisão.

Em 2021, voltou às novelas em Nos Tempos do Imperador, interpretando a versão jovem da personagem Zayla. O papel exigiu maior carga dramática e ajudou a evidenciar sua capacidade de construir personagens mais complexas ainda na adolescência.

Experiências no cinema e streaming

Paralelamente à televisão, Alana expandiu sua atuação para o cinema e o streaming, buscando diversificar sua trajetória. No filme Meninas Não Choram, integrou uma narrativa voltada ao público jovem, abordando temas sensíveis com foco emocional.

A atriz também participou de produções como O Porteiro e Salve Rosa, explorando diferentes gêneros e formatos. Essa transição entre televisão, cinema e plataformas digitais contribuiu para o desenvolvimento de sua versatilidade e presença em cena.

Protagonismo

O grande ponto de virada na carreira veio em 2025, quando Alana foi escolhida como uma das protagonistas de Três Graças. Na trama, interpreta Joélly, personagem central em uma história que acompanha três gerações de mulheres marcadas por desafios sociais e familiares.

Ao lado de nomes como Sophie Charlotte e Dira Paes, a atriz ganhou ainda mais projeção nacional. Sua personagem enfrenta situações como a gravidez na adolescência e o desaparecimento da filho, temas que exigem intensidade emocional e presença em cena.

A atuação repercutiu entre o público e ajudou a consolidar seu nome como um dos destaques da nova geração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

GLOBO

Melhores do Ano

Alana Cabral
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Coletivo de Artes Evoé lança projeto de teatro itinerante com apresentações gratuitas no sul do Pará

Com foco no desenvolvimento social através da arte o grupo inicia circulação por cidades paraenses com elenco jovem e talentoso

23.03.26 12h09

MÚSICA

Felipe Cordeiro apresenta o baile Pará Hits em noite dedicada à sonoridade latina e amazônica

A celebração marcada para o dia 27 de março na Casa Apoena exalta a força e a resistência da produção artística produzida no Norte

23.03.26 11h21

TIGRINHO

Justiça condena influenciadora do Norte por lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais

A influenciadora que acumulava mais de 1 milhão de seguidores foi sentenciada pela 3ª Vara Criminal de Palmas após ostentar fortuna incompatível com sua renda declarada

23.03.26 10h20

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

HEREDITÁRIO

Atriz e humorista Luisa Perissé transforma rótulo de nepobaby em fenômeno de audiência no Nepograma

A artista que viralizou com o hit Trap do Trepa Trepa agora mergulha nos bastidores das famílias de celebridades em entrevistas leves e bem-humoradas

23.03.26 8h00

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/03)?

O filme "Quando Encontrei Você" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

23.03.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda