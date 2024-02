Trilogia relembra sucessos com show 'Ser do Norte', no Teatro Margarida Schivasappa

Nos dias 1 e 2 de março, o Teatro Margarida Schivasappa recebe o show “Ser do Norte”, do projeto musical paraense “Trilogia”, formado pelos cantores Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves. A apresentação contará com os principais sucessos que marcaram a carreira do trio, como “Olho de Boto”, “Meu Amor É Todo Seu” e “Chamegoso”, além de levar ao público a canção intitulada “Tambor”, escrita por Mahrco, que entrou recententemente para o repertório do grupo.

VEJA MAIS

Em uma noite nostálgica para animar a plateia, os cantores apresentarão clássicos dos quase 202 anos de carreira. Segundo Lucinnha, a emoção e agito são garantidos para o evento dos dias 1 e 2 do próximo mês.

"Trilogia é um encontro de três grandes amigos que são fãs e respeitam o trabalho um do outro. A gente tem em comum essa questão de divulgar os compositores paraenses, amazônicos, enfim, a nossa cultura e o público pode esperar um pouco de emoção, alegria, festa, confraternização, que é o que a gente faz quando a gente está fazendo no teatro", diz Lucinnha.

O último encontro do grupo aconteceu em dezembro do ano passado, também na capital paraense, em uma outra edição do show "Ser Do Norte". A pedido dos fãs, Lucinnha, Mahrco e Nilson levaram os sucessos do Trilogia ao Teatro do SESI. Com o sucesso do evento, os três prometeram o retorno aos palcos assim que possível. "Foi uma loucura, na primeira semana esgotaram os ingressos e a gente se comprometeu de voltar com o show e estamos voltando agora", conta a cantora.

Para Nilson Chaves, o projeto musical tem a missão de apresentar músicas autorais e fazer uma releitura de obras clássicas que fazem sucesso em toda a Amazônia, indo do Pará ao Tocantins, e do Amazonas, ao Amapá. "Essas canções fazem parte do Trilogia, além dos Carimbós, tanto meus quanto da Lucinnha, e as músicas do Mahrco também, que são conhecidas, como 'Chamegoso'", diz.

Este ano, o projeto dos artistas completa 22 anos de existência (Foto/Thiago Gomes/O Liberal)

Segundo o integrante do projeto musical, o grupo consegue atingir o público de uma forma prazerosa e verdadeira, sentimentos que advém da do sentimento de respeito mútuo entre ele, Mahrco e Lucinnha.

"Nós somos muito apaixonados um pelo outro, pelo lado profissional, pelo lado do amigo, pelo lado da nossa amizade. Nos conhecemos há muitos anos e temos, acima de tudo, um respeito muito grande pela carreira de cada um. Além disso, tem o lado leve do show, a gente se diverte, brinca muito, consegue ter a cumplicidade do público em relação a isso. Acho que essas coisas todas são extremamente claras e importantes dentro da trilogia", ressalta.

A interatividade entre os três cantores e com o público é algo que alegra Mahrco Monteiro e harmoniza o show. Assim como Nilson, ele acredita que a conexão e a amizade verdadeira em cima dos palcos é essencial e resulta no sucesso das apresentações ao longo dos anos.

"O sentimento é de dever cumprido. Que a gente acertou com o Trilogia. A gente ainda tem muito a realizar e a participar com o nosso público. O Trilogia é tão interessante, astral. Eu nunca me diverti tanto em um show. É tão leve e de cumplicidade, a gente soma com amor, carinho e admiração de um para com o outro", diz.

Serviço:

- Show “Ser Do Norte”, do Trilogia

- Data: 01 e 02 de março

- Horário: 20 horas

- Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, localizado na Av. Gentil Bitencourt, 650

- Onde comprar: site do Sympla e na bilheteria do local

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)