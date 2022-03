O que fazer hoje, segunda-feira (14/03) em Belém; confira na agenda cultural

AUDIOVISUAL

Verequete

| O quê: Projeção do filme Chama Verequete seguido de bate-papo com diretores e família em comemoração aos 20 anos do curta

| Onde: Líber Luxardo (Centur)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: belem.pa.gov.br

TEATRO E DANÇA

Infantil

| O quê: Espetáculos infantis pelo projeto Live Teatral Infantil, da Cia. de Teatro Luzes

| Quando: Segundas e terças-feiras até maio

| Onde: Facebook de Fernando Rassy

| Hora: Às 19h30

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: https://www.facebook.com/fernando.rassy



LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: 28 de fevereiro a 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Informações: @parqueshoppingbelem