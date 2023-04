O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (8)

MÚSICA

Rock

| O quê: Shows de DJ Hunter, Marcelo Kahwage, Markinho Duran e Aline Alves

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Apoena

| O quê: Xoteado Bragantino com Grupo Amazônia e Frutos do Pará + DJ The Black

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450)

| Hora: 20h

| Informações: @espacoculturalapoena

Seresta

| O quê: Shows musicais

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: 21h

| Informações: 98117-4398/ 99315-5681/98192-9102

Bar do Parque

| O quê: Shows de Rogério Almeida e Flávio Cristiano

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 19h

| Informações: @bardoparque1904

Vitrine

| O quê: Shows de Betto e Naldo, Gui Menezes, MC Loro e DJ Celine

| Onde: Vitrine Lounge (Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 22h

| Informações: @vitrinebelem

CIRCO

Americano

| O quê: O Circo Americano está em exposição

| Onde: Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052)

| Hora: De sábado, domingo e feriados nos horários de 16h, 18h e 20h30

| Ingressos: www.guicheweb.com.br/p/circoamericano

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)