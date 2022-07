O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (09)

MÚSICA

Feirinha

| O quê: “Ai que delícia de Verão” com shows de Gabriel Xavier e banda Maré Cheia, DJs Bambata Brothers, Luiza Lux e Faca, feirinha gastronômica e de marcas locais e flash tattoo

| Onde: Cervejaria Flor de Lúpulo (Wandenkolk, 690)

| Hora: A partir das 10 horas

| Ingresso: Antecipados a partir de R$20

| Informações: @cervejariaflordelupulo

Samba

| O quê: Roda de Samba com Arthur Espíndola e convidados

| Onde: Cervejaria Caboca (Boulevard Castilho França, 524)

| Hora: A partir das 14 horas

| Informações: @cervejariacaboca

MPB

| O quê: Show de Nean Galuccio e Júnior Guimarães

| Onde: Quintal da Rizzo (Mundurucus, 1595)

| Hora: 14 horas

|Gênero: MPB e MPP

| Informações: (91) 98517-8189

Angra

| O quê: Festival Studio Pub 10 anos com show da banda ANGRA e mais 10 atrações

| Onde: Insano Marine Club (Rua São Boaventura – Cidade Velha)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingresso: A partir de R$89,99 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: (91) 3252-1413 / 91 99161-3677.

Performance

| O quê: Apresentação do selo Caquí Caquiado com shows de Jhimmy Feiches (AP), Renner Flor de Mururé e performance artística de Eduarda Falesi

| Onde: Na Figueredo (Avenida Gentil Bittencourt, 449 - entre Dr. Moraes e Benjamin Constant)

| Hora: 18 horas

| Informações: @nafigueredo

Coisa Preta

| O quê: Baile Coisa Preta

| Onde: Bar Samaúma (Generalíssimo Deodoro entre avenida Nazaré e Brás de Aguiar)

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingresso: A partir de R$ 10

| Informações: @barsamauma

Rock

| O quê: Manga Rock com Markinho Duran, Gaba Melo e banda GeoRocks

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Namata

| O quê: Show de Gigi Furtado

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Couvert artístico a R$ 10

| Informações: @casa.namata

Verão

| O quê: Samba de Verão com Fé no Batuque e DJ Jack Sainha

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / (91) 98213-6071 / 98158-0829

MPB

| O quê: Show de Delcley Machado Quarteto

| Onde: Savieira Cultural (Rua dos Tamoios, 1586 – Jurunas)

| Hora: A partir das 20 horas

| Informações: @savieira.cultural

Pop Rock

| O quê: Shows de Markinho Duran e Fábio Miranda.

| Onde: Cervejaria Ananibeer (Rua Jardim Brasil II, n° 67B- Ananindeua)

| Hora: 20 horas

| Ingressos: Antecipados a R$ 20 até 21h com direito a happy hour

| Informações: (91) 98452-2679 / 98405-0465

Sertanejo

| O quê: Pé no Sábado com Guilherme e Beto e Naldo

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Rebujo

| O quê: Festa “Te Espero no Verão” com Dj’s Raul Bentes, Me Gusta, Gabi Matos, Gust e Uiu

| Onde: Rebujo (São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: Entrada gratuita até 0h

| Informações: @rebujoo

Castanho

| O quê: Show de Igor Ramos e banda e DJ Bruna

| Onde: Castanho Club (Conselheiro Furtado, 2862)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: A partir de R$ 20

| Informações: @castanhoclub

K-Pop

| O quê: Wangya 광야 - A Festa

| Onde: Kaza da Meduza (Tv. 14 de Abril, 1079)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: Antecipados a partir de R$ 10 (venda online)

Palafita

| O quê: Festa Esfrega de Verão com shows das bandas M Synck, Cabaré do Brega e Dj Agatha

| Onde: Palafita Estilizado (Rua Carneiro da Rocha, 72-2 - Cidade Velha)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: Antecipados a partir de R$ 10

| Informações: (91) 98407-2618.

Maguari

| O quê: Festa Lá no Maguari com Ricardin, Djs Shayra Brotero, Rony do Guamá e Gustavo

| Onde: Kasa Maguari (Rod. Augusto Montenegro 11, em frente à SEDUC)

| Hora: 21 horas

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @kasamaguari

BALNEÁRIOS

Salinas

| O quê: Shows de Jeito Moleque, Nosso Tom, William César & Christiano

| Onde: Biruta Charm (Praia do Atalaia) em Salinas

| Ingressos: Antecipados a partir de R$ 60 no Sympla

| Informações: (91) 98106-4292.

Bragança

| O quê: Terceira edição do projeto Academia de Letras de Bragança Vai à Praia

| Onde: Praia de Ajuruteua (Bragança)

| Quando: 09 e 10 de julho de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: shows, oficinas, atividades educativas e recreativas para crianças e cortejo.

Canaã

| O quê: Festa Julina com apresentações de quadrilhas regionais e boi bumbá, Ferart – Feira Regional de Artesanato e comida típica

| Onde: Pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Rua das Esmeraldas, 141 - Jardim das Palmeiras - Canaã)

| Hora: 18 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: shows, oficinas, atividades educativas e recreativas para crianças e cortejo.

TEATRO E DANÇA

Afogados

| O quê: Temporada do espetáculo Senhora dos Afogados - Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues

| Onde: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 – Reduto - Belém)

| Hora: 18h e 20 horas

| Quando: 08, 09 e 10 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @senhoradosafogadosetdufpa

Musical

| O quê: Espetáculo “Como é que se diz eu te amo - O Musical”

| Onde: Theatro da Paz (Av. Pres. Vargas – Campina - Belém)

| Hora: 20 horas / 19 horas

| Quando: 08 e 09 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 30 (venda online)

| Informações: @sedizeuteamo

Musical

| O quê: Espetáculo “Vidas em Retratos" que mostra a rotina das bailarinas da Amazônia

| Onde: Teatro Cláudio Barradas (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 – Umarizal)

| Hora: 19h30 // 09/07: 18h // 10/07: 20h

| Quando: 08, 09 e 10 de julho de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 20

| Informações: @etdufpaoficial

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Paisagens

| O quê: Exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura

| Onde: Kamara Kó Galeria (Tv. Frutuoso Guimarães, 611 - Campina, Belém)

| Hora: Qui e Sex: 15h às 18h; aos sábados: 10h às 13h

| Quando: Até 23 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @kamarakooficial

Insetos Gigantes

| O quê: Exposição Insetos Gigantes

| Onde: Praça Central de Eventos, Piso 1 do Boulevard Shopping Belém (Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto)

| Hora: De 10h às 22h (segunda a sábado) / 12h às 20h (domingo)

| Quando: Até 29 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @boulevardbelem

LITERATURA E ARTE

Mostra

| O quê: Mostra de Aniversário Cine Líbero Luxardo 36 anos com exibição de produção audiovisual paraense

| Onde: Cine Líbero Luxardo - Centur (Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré)

| Quando: Até 13 de julho de 2022

| Informações e programação completa: http:// www.fcp.pa.gov.br/.

Oficina infantil

| O quê: Colônia de Férias Physics voltada para alunos da Educação Infantil e Fundamental Anos iniciais

| Onde: Unidades da Augusto Montenegro, Batista Campos, Umarizal e Três Corações

| Quando: De 04 a 15 de julho de 2022 - de segunda a sexta no horário de 8h30 às 12h

| Informações: @colegiophysics

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br