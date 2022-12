O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta-feira (23)

MÚSICA

Cantora Bela Portugal

| O quê: Show Identidade

| Onde: Boate Up, Bosque Sport Bar, Shopping Bosque Grão Pará

| Hora: 21h

| Ingressos: disponíveis na bio do Instagram @belaportugal

| Investimento: R$25 individual, mesa; R$30, individual camarote; R$100, mesa completa (4 lugares; R$360 camarote (12 lugares).

Banda Na Cuíra

| O quê: Show Confra Na Cuíra

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena. Inf: 98213-6071 / 98158-0829)⠀⠀

| Hora: 22h (a casa abre a partir das 18h)

| Ingressos: R$ 15, até às 21h, e, após, R$ 20

Pedro Vianna

| O quê: Show Voragem

| Onde: Núcleo de Conexões Ná Figueiredo fica na avenida Gentil Bittencourt, 449.

| Hora: 20h30

| Ingressos: R$ 15, até às 21h, e, após, R$ 20

Natalzão da Casa da Seresta

| O quê: Show de Marcelo Mais, DJ Anderson e Banda Ramagy

| Onde: Núcleo de Conexões Ná Figueiredo fica na avenida Gentil Bittencourt, 449.

| Hora: 21h

| Informações: @casadaserestabelem.

VEJA MAIS

EXPOSIÇÕES

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes, estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

Arte Pará

| O quê: A exposição do projeto Arte Pará está aberta ao público com obras dos 20 artistas selecionados nas categorias da Mostra Nacional e Fomento à Produção de Artistas Emergentes da Amazônia, que entre eles estão os vencedores da edição histórica de 40 anos

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)